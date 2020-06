Desgarrador testimonio de una joven que acusa de abuso sexual al hijo de un abogado

03/06/2020 - 01:59 Policiales

Una joven decidió hacer pública su denuncia y revelar que había sido abusada sexualmente por el hijo de un conocido abogado de Las Termas. En su estremecedor relato, asegura que días después de que radicara la denuncia penal, la Justicia ordenó su detención, pero nunca pudieron dar con él.

Entre lágrimas, asegura que el acusado ya se encuentra circulando por las calles y que habría vuelto a trabajar, como si nada hubiera pasado. Hasta el cierre de esta edición, el video que publicó la joven en su cuenta de la red social Instagram, ya tenía casi 20 mil reproducciones.

Con enorme valentía, la víctima se sentó frente a la cámara de su celular, y comenzó su relato dando la identidad del acusado y su padre.

“En el mes de marzo, fui abusada sexualmente por (...), cuando pasó yo fui a radicar la denuncia y hasta el día de hoy, en el mes de junio, yo no tuve ninguna respuesta”, comenzó diciendo.

“Seguí todos los pasos, a pesar de que las mujeres que denuncian saben por todo lo que tienen que pasar, declarás mil veces, con personas diferente, cuando te revisan el cuerpo, cuando te sacan fotos”, recordó.

“Hago la denuncia, y libran una orden de detención y allanamiento de la vivienda de él. Lo que pasó es que supuestamente nunca lo encontraron”, continuó.

“Cuando yo pensaba en hacer la denuncia, porque pensaba que es hijo de (...), una persona que hoy ocupa un puesto en el Estado (funcionario municipal)”, precisó la víctima.

“Todo el mundo me decía que la denuncia no iba a ir a ningún lado porque esta persona es muy conocida, arregla las cosas”, remarcó la joven.

“Sin embargo, tuve el apoyo de mi familia, amigos y las personas que me rodean, y ellos me ayudaron, a los que les doy las gracias porque si no hubiera estado acompañada, no hubiera hecho esto”, admitió.

“Como no lo encontraron, comenzó la cuarentena y todo queda en la nada. Hace un par de semanas, me avisa mi papá, ni siquiera me avisan a mí desde la Justicia, que iba a haber una audiencia, porque la defensa de este chico había apelado que le den una domiciliaria o eximición de prisión. No entiendo los términos legales, solo sé que al final no sirve para nada”.

“Nunca llegó la audiencia o a mí no me notificaron de nada. En estos días me enteré que este chico ya andaba en la calle, que decía que ya no estaba más prófugo, como si eso lo llenara de orgullo, y no solamente eso, sino que está trabajando nuevamente, para la Municipalidad”, afirmó.

“Hago todo esto y me expongo una vez más porque quiero que todo el mundo sepa lo que hacen”.

“Me duele un montón porque yo lucho todos los días, con todas mis compañeras mujeres, todas hemos vivido una situación de mier... y siempre decimos ‘andá a denunciar’ y la verdad que no sirve para nada y estoy cansada, y sigo mi vida y sigo viviendo, pero siempre cargando con eso y esta persona no pasó ni una noche presa”.

“Pasó todo este tiempo en la comodidad de su hogar y viendo cómo zafar de la situación y nunca asumir lo que les corresponde”.

“Que la gente se entere porque no se que más hacer”, concluyó.