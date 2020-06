Este jueves Alberto Fernández anunciaría la extensión de la cuarentena hasta el 21 de junio

03/06/2020 - 16:29 País

Este jueves por la tarde el presidente Alberto Fernández llevará a cabo el anuncio de una nueva extensión del aislamiento social obligatorio, adelantando de esta forma el anuncio que suele hacer los fines de semana. Según se supo, sería en un formato similar al de las últimas conferencias de prensa con respecto a esta situación.

En principio, el mandatario anunciaría la extensión de la cuarentena por 15 días más para todo el país, es decir, del 8 al 21 de junio.

A diferencia de las anteriores, esta vez habría flexibilización de actividades físicas para la Ciudad de Buenos Aires. También anunciarán que a partir del lunes en el distrito porteño habrá salidas recreativas de a dos personas y se podrá hacer running, de 20 a 6.

Del mismo modo se habilitarían los negocios de cercanía de actividades que están restringidas desde el comienzo de la cuarentena, como los locales de venta de ropa y calzado.

Antes del anuncio falta todavía un encuentro con el Comité de expertos que asesoran al Poder Ejecutivo y la consulta con los gobernadores, todo ello, en el transcurso de la tarde noche de este miércoles. Como máximo la comunicación se hará el sábado, en el caso de que se postergue.

La razón de elegir el jueves y no el fin de semana como momento para anunciar la extensión, no sólo tiene que ver con los viajes que realiza el Presidente al interior, sino que voceros oficiales entendieron que la expectativa que se generó en torno a las decisiones sobre la cuarentena de los últimos fines de semana no fue algo positivo. “Las imágenes de los canales de televisión en vivo desde la puerta de la Quinta de Olivos durante varias horas en las previas de los anuncios y las especulaciones que se realizan no son positivas para llevar un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía”, concluyeron.