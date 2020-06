Lali cruzó el “charco” para seguir creciendo

03/06/2020 - 20:26 Pura Vida

El aislamiento social preventivo y obligatorio no logró detener el impulso creativo de Lali Espósito, quien en estos momentos está cumpliendo la cuarentena en Madrid, adonde viajó para retomar el rodaje de “Sky Rojo”, la serie original de Netflix, con Álex Pina, el creador de “La Casa de Papel”.

Previo a ese viaje que generó no pocas críticas, la actriz y cantante había lanzado un nuevo tema “Lo que tengo yo”, con video casero incluido. Y del mismo modo en el que supo adaptarse a las limitaciones, sin por ello dejar de producir su material, hoy ya está pensando en cómo será el futuro de sus shows. No descarta que puedan convertirse en una experiencia online, mientras la realidad vuelve a su “normalidad”, pero con todo su equipo involucrado en sus proyectos.

“No se sabe bien la manera en la que vamos a retomar. Estoy frenando la cabeza hasta poder acomodarme. Me voy poniendo objetivos, y ahora es sacar el disco en el segundo semestre. Me focalizo en eso. Estamos todos pensando en los shows online, que es la nueva manera. Que la gente saque la entrada y te vea desde el celular o la computadora. Mas allá de la parte egocéntrica de cómo vamos a hacer los artistas para hacer nuestros shows, los recitales son gracias a un equipo. No sucederían sin el talento y el trabajo de un montón de gente. Mi equipo es muy grande”, dijo durante una videollamada con Teleshow.

Y agregó:”Más allá de acomodar mi situación artística, me ocupo y preocupo de hacer planes en los que puedan estar involucrados desde mis plomos, asistentes de sonido, mi banda, mis bailarinas. Hay un montón de gente que vive de los shows. En el planeamiento a futuro están todos involucrados en la realización de un show. No lo tengo muy pensado todavía, pero pienso en conjunto porque no podría hacer nada sola de lo que hago. Sobre todo los shows que me gusta montar. Estoy conectada con mi equipo todos los días y tratando de planear como sería la cosa”.

Lali tampoco sabe cómo será la metodología para el rodaje de “Sky Rojo”. Por 14 días no puede salir de su casa en Madrid. La productora dispuso de personas que se encargan exclusivamente de atender a los actores que son extranjeros y no pueden salir ni para hacer compras esenciales, según contó.

“Todavía no tengo idea cómo va a ser el protocolo para filmar. Me adelantaron que se va a grabar con un grupo reducido de personas en un plató especial, pero ellos también están esperando las resoluciones del gobierno para saber cómo va a ser la vuelta al rodaje”, anticipó.

La serie que protagoniza para Netflix se adentrará en la vida de tres mujeres que son explotadas y logran escapar de su proxeneta. Sky Rojo tendrá escenas de alto voltaje, y es todo un desafío laboral para la argentina, pero también para su pareja, Santiago Mocorrea, que tendrá que ver a su novia compartir escenas fuertes con otros hombres.

Al respecto, Lali habló con Clarín: “Pobre. Siempre le hago el chiste de que no me conoció siendo abogada defensora. Soy actriz. Algunos personajes son más complejos que otros, y éste es uno de los complejos. Más allá de él, como actriz, nunca había hecho escenas de esta índole. Él me acompaña a los conciertos y acá viene al set y se super sorprende. Es lindo el mundo del rodaje para el que no trabaja de esto, por más que las escenas sean fuertes. El dice: ‘Ay que fuerte esa escena’. Y se divierte al poder acompañarme en esto”, cuenta Lali sobre su novio, con quien está hace tres años.

Sobre las críticas por su viaje, Lali admitió: “Fue toda una revolución, que entiendo, porque cuando no tenés información de cómo sucedió una cosa y estás encerrado en tu casa decís: ‘Che, puta, yo también quiero poder irme’. Es choto la no información, y por ende la mala educación y la forma agresiva de decir: ‘Loco, ¿cómo puede ser?’. Yo estoy super tranquila, porque si hubiera elegido me habría quedado en mi casa. Nadie quiere subirse a un avión en esta situación, pero yo tengo un contrato de trabajo acá que tenía que cumplir”, explicó Lali, que el sábado 30 mayo subió a Instagram una imagen en el país europeo.l