Ivana Nadal alienta a amarse y aceptarse al natural

03/06/2020 - 20:33 Pura Vida

“No. No engordé. Estoy mejor que cuando empezó la cuarentena. Solo quiero mostrarte que si me siento de forma relajada, todavía tengo rollos. Me amo y me acepto. Entreno por mí, me trato bien por mí. Y voy a seguir mejorando mi interior para que mi exterior también lo haga”. Con ese posteo, conductora Ivana Nadal acompañó las fotos que compartió luego de un revelador video que subió a su cuenta de Instagram en el que recordó cómo vivió las presiones sociales del cuerpo perfecto.

“Por todos los trastornos mentales, por la sociedad que me dijo que era gorda, que tenía que adelgazar para entrar al estereotipo, nunca me había reconocido como flaca. Engordé, subí de peso, dejé de cuidarme. Después volví a hacer dieta”, comentó.

Y aseguró: “Tomé pastillas para adelgazar. Te dicen que es natural, que no hace nada... A la semana que empecé ya había adelgazado. No sé si la grasa se había removido, pero sí la retención de líquidos. Estaba súper chupada. Todo el agua que ingería se me iba....”.

Pero esos efectos desaparecían cuando dejaba de tomar las pastillas; y volvía a sentirse “una gorda”, que todo lo que hacía no servía para nada.

Y esa no era la relidad, según admitió: “Yo seguía teniendo un cuerpo hermoso que la vida me dio para vivir esta vida”, dijo.

Y aclaró que todavía hay partes de su cuerpo que le “molestan”. No obstante, cambió su actitud hacia él. “Lo quiero, lo acepto. Esto es lo que soy, no uso photoshop, no uso filtros, no se cómo editar. Me muestro transparente”, cerró su video.l