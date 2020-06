Stallone será el encargado de relatar la historia de “Rocky”

03/06/2020 - 20:34 Pura Vida

Sylvester Stallone dará su voz al documental “40 Years of Rocky: The Birth of a Classic” (40 años de Rocky: El nacimiento de un clásico), escrito y dirigido por Derek Wayne Johnson, que apunta a dar cuenta de lo que sucedía detrás de escena de la película de culto de 1976, además del análisis sobre el personaje del boxeador ítalo-americano que hizo historia en el cine mundial.

Stallone, de 73 años, quien al momento de encarnar al púgil era un actor casi desconocido, fue, además de protagonistas del filme, el autor del guión de “Rocky”. La película, hecha con poco dinero y dirigida por John G. Avildsen, se convirtió en un fenómeno de taquilla y desde entonces se realizaron siete secuelas, la más reciente “Creed II”, de 2018, con Michael B. Jordan, recordó Ansa.

El documental “40 Years of Rocky: The Birth of a Classic” saldrá por las plataformas digitales iTunes/AppleTV y Amazon el próximo martes 9 de junio.

En 2006, Rocky fue elegida para su conservación por la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos por tratarse de una película “cultural, histórica y estéticamente significativa”. Y en 2010, Stallone ingresó al Salón de la Fama del Boxeo, ya que Rocky “contribuyó a la difusión” de este deporte en el mundo. l