¡Cuidado extremo! El fondo de pantalla que hace colapsara los celulares Android

03/06/2020

La imagen de un paisaje instalada como fondo de pantalla en diversos teléfonos Android hace colapsar el sistema operativo e incluso puede derivar en la pérdida de todos los datos guardados en el almacenamiento interno.

El problema fue descubierto por el filtrador chino conocido por su nombre de perfil en Twitter Ice Universe y confirmado en los comentarios por numerosos usuarios que, vencidos por la curiosidad, lo comprobaron en sus propios celulares.

Aparentemente, afecta a varios modelos de Google, Samsung, OnePlus, Nokia y Xiaomi y en menor medida de Huawei. En algunos de ellos, causó que el aparato se apagara, mientras que en otros provocó un destello de la pantalla que impedía acceder al menú de configuración para quitar la imagen.

En la mayoría de los casos el error persistió incluso tras reiniciar el celular, con lo cual fue necesario restablecer los valores de fábrica. Sin embargo, quienes no contaban con una copia de seguridad previo, perdieron todos sus datos al utilizar esta opción.

De acuerdo con el portal Android Authority, el problema se debe al perfil de color de la imagen, la cual excede el rango que puede procesar el sistema operativo haciendo que este colapse.

Por otra parte, el error no sucede en caso de convertir esa misma imagen al perfil de color RGB, es decir, la composición de nuevos colores a partir de la combinación de rojo, verde y azul.

Aparentemente, un problema similar fue reportado en 2018. Pero en aquella ocasión desde Google indicaron que no lograron reproducirlo y dieron por terminado el asunto.

WARNING!!!

Never set this picture as wallpaper, especially for Samsung mobile phone users!

It will cause your phone to crash!

Don't try it!

If someone sends you this picture, please ignore it. pic.twitter.com/rVbozJdhkL