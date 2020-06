¿River se quedará sin “Nacho” Fernández?

03/06/2020 - 23:32 Mundo River

River Plate está a la espera de que surjan novedades en cuanto al futuro del fútbol argentino que por ahora es todo incertidumbre sobre su regreso. Pero en en las últimas horas, hubo unas declaraciones del representante de Ignacio Fernández que adelantó que si llega una oferta por el talentoso volante, se la va a evaluar.

“Si en este momento aparece una oferta que sea conveniente para todas las partes, calculo que se va a evaluar. No se sabe nada, pero no creo que haya muchas propuestas porque los clubes no están muy bien como para comprar”, expresó Damián Facciuto, el hombre que hoy maneja loos destinos de “Nacho”.

Y agregó: “Está todo muy complicado. A los clubes de acá seguramente se les va a hacer muy difícil mantenerse, no se si van a haber intervenciones del Estado. Calculo que con el tema de la suspensión de los descensos van a intentar desmenuzar a los jugadores”.

Por último, Facciuto contó cómo vive Fernández los días en cuarentena. “Hablo todos los días con Nacho. La lleva bien, está entrenando. Obviamente con la misma incertidumbre que está transitando todo el mundo, pero me cuenta que tuvo algunas reuniones también. Es un chico de hogar, no tiene mucho problema en quedarse encerrado”, dijo.l