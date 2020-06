Real Madrid de “Gaby” Deck ya tiene fecha para su vuelta oficial

03/06/2020 - 23:41 Deportivo

Real Madrid, con presencia argentina, reanudará la competencia el jueves 18 del corriente con la fase final de la Liga Endesa de Básquetbol de España, que volverá a jugarse luego de tres meses de interrupción, a causa del coronavirus.

De acuerdo a lo revelado por la organización de la ACB, el equipo ‘merengue’ disputará el primer encuentro de la etapa decisiva ante Herbalife Gran Canaria, en partido válido por el grupo B, que se jugará en la sede de Valencia, único escenario que albergará los 33 encuentros que dirimirán al campeón de la temporada.

En Real Madrid están en condiciones de alistarse el cordobés Facundo Campazzo (ex Peñarol de Mar del Plata), el bonaerense Nicolás Laprovíttola (ex Lanús) y el santiagueño Gabriel Deck (ex San Lorenzo).

Ese mismo día, por la zona B también, se enfrentarán Zaragoza (con el santafesino Nicolás Brussino)-San Pablo Burgos y Morabanc Andorra-Valencia Basket.

En tanto, el miércoles 17, por la sección A, Barcelona (con Leandro Bolmaro) asumirá una suerte de clásico con Joventut de Badalona, mientras que Iberostar Tenerife se medirá con Unicaja Málaga y Bilbao Basket lo hará con Baskonia (Garino y Luca Vildoza se están recuperando de sendas lesiones). l