La muerte de Gustavo Guillén: “Él nunca se enteró de su diagnóstico”

04/06/2020 - 12:15 Pura Vida

Hace una semana, la muerte del actor Gustavo Guillén causó conmoción en el mundo de la farándula: ahora, los médicos confirmaron que su fallecimiento se debió a una "sepsis con falla multiorgánica".

El médico Diego Muniaforri, que atendió al actor en el sanatorio Los Tilos de La Plata, indicó que: "El paciente ingresó el 25 de mayo, y fue directamente a terapia intensiva. Ya había tenido una intervención en este sanatorio, el 8 de mayo para hacerle una biopsia. Estaba muy deshidratado, muy adelgazado, en mal estado general, no estaba orinando y los días previos sufrió hematuria (sangre por la uretra)".

"No es normal en una persona joven, que además estaba bien cuando se le hicieron los prequirúrgicos cuando se lo operó tres semanas antes. Entró con insuficiencia renal, falla hepática, con trastorno de la coagulación. Es una patología grave la que tuvo. Buscamos un foco infeccioso, hicimos cultivos de sangre y orina, empezamos a hidratarlo. Estuvo siempre consciente, hasta la última cirugía, que salió con respirador. Nunca se enteró de su diagnóstico porque los resultados de la biopsia estuvieron el miércoles y lo operaron el jueves", agregó el profesional, en diálogo con el programa Confrontados.

En tanto, la periodista Silvana Alberti, compañera de Guillén en la radio, dijo que la noticia de la muerte la tomó por sorpresa porque el actor nunca había dicho que estaba enfermo.

"Me agarró por sorpresa la noticia de su muerte. Me enteré a través de una amiga que me mandó la captura y pensé que era una broma. Me cayó como un balde de agua fría. No estaba enterada, ni siquiera me comentó nunca que se sentía mal", resumió.