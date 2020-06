VIDEO | Lali Espósito, sobre la violación en manada: “Me aterra traer una hija a este mundo”

04/06/2020 - 14:56 Pura Vida

Lali Espósito no solo es una gran figura de la farándula argentina por su carisma y talento, sino que desde hace un tiempo se muestra comprometida con muchas causas sociales, como la lucha del feminismo, entre otras temáticas.

En esta ocasión, se refirió a la violación en manada que sufrió una joven en Chubut, y a la viralización del concepto que virtió el fiscal en la causa Fernando Rivarola. "Accionar doloso de desahogo sexual”, expresó el funcionario sobre la violación ocurrida en 2012, de la que participaron varios jóvenes.

El fragmento se viralizó en las redes sociales y fue repudiado por miles de personas. Una de ellas, fue Lali, que desde España habló sobre el tema en un video subido a sus historias de Instagram.

"En casi todas las entrevistas que me hacen me preguntan si tengo el deseo o el sueño de ser madre. Me dicen jocosa y cariñosamente si me imagino una 'mini Lali', una hija mujer. Siempre contesto que trabajo mucho, o que no es el momento para mí, me parece mucha responsabilidad", comenzó explicando la cantante.

Luego, especifica de manera visceral lo que siente: "Lo cierto es que me aterra traer una hija mujer a un mundo en el que fiscales como Fernando Rivarola le llaman 'desahogo sexual' a una violación en manada".

"Me da pánico que mi hija desaparezca, y que si aparece sea en una bolsa de consorcio, me da pánico ver el nombre de mi hija en un cartel en una marcha del Ni una menos, me da pánico este sistema que viola a la víctima otra vez y protege a los violadores", continuó la artista.

Además de mostrarse en contra de los acusados y de Rivarola, habló sobre el engranaje que permite que sucedan estas atrocidades: "No voy a decir que pensaría en ser madre cuando estos seres dejen de existir porque eso sería idílico. No va a pasar. Pero sí por lo menos sentir que no hay un sistema que apaña, defiende, protege y abraza a seres asquerosos y malignos como Fernando Rivarola y estos seis violadores".

Intentando ser realista y optimista, casi a punto de quebrarse, finalizó: "En un momento como este de unión entre nosotras, de entendimiento, de lucha, de grito, que aparezca un dictamen como este es un cachetazo enorme, pero que en vez de hacernos callar, nos haga gritar cada vez más fuerte. Porque eso es lo que va a pasar, y así me siento. Voy a gritar cada vez más fuerte".