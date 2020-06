Armando Bó: “La realidad supera a la ficción”

04/06/2020 - 20:27 Pura Vida

El cineasta, guionista y productor Armando Bó, quien creó y dirigió “El Presidente”, serie sobre el affaire de sobornos en el fútbol conocido como el “FIFA Gate” que se estrenará hoy en la plataforma de Amazon Prime Video, dijo que los hechos que inspiraron la trama fueron “un delirio” y que lo atrajo que fuera “uno de esos momentos en los que la realidad supera a la ficción”.

“Me vinieron a buscar con la idea de hacer algo acerca del “FIFA Gate”, y me apasioné en un minuto con este mundo de esta mafia diferente”, recordó Bó.

“El presidente” hace un puntilloso, pero ameno relato en clave de comedia sobre los sucesos y personajes que intervinieron en el entramado de corrupción que estalló en 2015,y que el FBI investigaba desde hacía cuatro años.

Por entonces salió a la luz la red de coimas para beneficiar a compañías estadounidenses y latinoamericanas con los derechos de patrocinio, marketing y distribución de competencias FIFA, que acabó por derribar a Joseph Blatter del trono del fútbol mundial.

La serie sigue al chileno Sergio Jadue (Andrés Parra), un dirigente de un club de segunda división que llega al centro del poder en la Conmebol y la FIFA solo para terminar siendo un “topo” infiltrado por el FBI.

Con actuaciones de las mexicanas Paulina Gaitán, Karla Souza, el chileno Luis Gnecco y el argentino Alberto Ajaka, la serie tiene 8 episodios y promete generar re vuelo con el hilarante personaje de Julio Grondona, una suerte de divertido Corleone porteño que habla en aforismos encarnado por Luis Margani.

Sobre las repercusiones que puede tener la serie, Bo, señaló: “Todo lo que se habla sensible del “FIFA Gate” en la serie es parte de los medios, de los libros, de los legajos. El que tenga mucho para decir será que de alguna manera estuvo involucrado. Yo no estoy poniendo el dedo para juzgar a nadie, no estamos diciendo nada que no esté dicho. Sí le pusimos un punto de vista diferente, con cinismo, y lo ordenamos para que la gente pudiera divertirse y entender realmente cómo fue”.l