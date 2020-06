FÚNEBRES | 5 de junio del 2020

04/06/2020 - 23:25 Funebres

FALLECIMIENTOS

- María Nisaura Coronel (Fernández)

- Mónica Graciela Gigena

- María Olga Frágola

- Roberto Figueroa (Dpto. Robles)

- Beatriz del Valle Macedo de Guevara (Mendoza)

- Rómulo Santiago Gómez (Villa Atamisqui)

- María Ofelia Mansilla (Cardón Esquina)

- Ida Juana Brun de Stabio

- Carlos Roberto Díaz ( La Banda)

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

ARCE, LUIS MARIO (q.e.p.d.) Falleció el 4/6/20|. Su esposa: Graciela Zárate, sus hijos y nietos part. su fallec. y sus restos fueron inhumados ayer en el cement. Parque de la Paz. ORG. AMPARO S.R.L. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

BAUDANO, EDUARDO BAUTISTA (q.e.p.d.) Falleció el 2/6/20|. Padre, te fuiste sin decirme adiós. Su hijo Baudano Coronel Luis Enrique, ruega a Dios te perdone por que yo te perdoné y que descanses en paz y participa de su fallecimiento, con profundo dolor.

BAUDANO, EDUARDO BAUTISTA

BRUN DE STABIO, IDA JUANA (q.e.p.d.) Falleció el 4/6/20|. Su esposo Deolindo N. Stabio, sus hijos Enrique, Gustavo, Osvaldo, Roberto, Adriana y sus respectivas familias participan su fallecimiento, sus restos fueron cremados en El Polear. SERVICIO ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

BRUN DE STABIO, IDA JUANA (q.e.p.d.) Falleció el 4/6/20|. Su hija Adriana, nietos José Adrián Rodríguez y Natalia Vera Santos participan con profundo dolor su fallecimiento despidiéndola con todo el amor y dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

BRUN DE STABIO, IDA JUANA (q.e.p.d.) Falleció el 4/6/20|. Su hijo Roberto O. Stabio, su hija Sandra Fernández, su nieto Franco L. Stabio participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

BRUN DE STABIO, IDA JUANA (q.e.p.d.) Falleció el 4/6/20|. Su nieto Mauricio y Melani y sus bisnietos Ihan y Amira participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

BRUN DE STABIO, IDA JUANA (q.e.p.d.) Falleció el 4/6/20|. Su nieto Martin, Yesika y sus bisnietos Noah y Tiziano participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

BRUN DE STABIO, IDA JUANA (q.e.p.d.) Falleció el 4/6/20|. Su nieto Sergio, Silvina y sus bisnietas Maia, Ambar y Lola Stabio participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

BRUN DE STABIO, IDA JUANA (q.e.p.d.) Falleció el 4/6/20|. Familias Bellomo, D'Ángelo, Hospitalich, Villalba, Llarull y Orieta participan con profundo dolor su partida, acompañamos a su esposo, hijos y nietos. Rogamos oración en su querida memoria.

BRUN DE STABIO, IDA JUANA

BRUN DE STABIO, IDA JUANA (q.e.p.d.) Falleció el 4/6/20|. José E. Rodríguez, Claudia Montenegro, sus hijos José Francisco y Rosario Leoni, José Adrian y Nati Vera Santos, Mauro y Nayeli participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

BRUN DE STABIO, IDA JUANA (q.e.p.d.) Falleció el 4/6/20|. Nancy, Hugo, Camilia y Alejandro acompañan a Roberto, Sandra y flia. por el fallecimiento de su madre, elevan oraciones en su memoria y que brille para ella la luz que no tiene fin.

BRUN DE STABIO, IDA JUANA (q.e.p.d.) Falleció el 4/6/20|. Chino Gubaira y su esposa Fabiola Vittar, sus hijos Oso y flia. Toti y flia. Gaby y María Guadalupe participan su fallecimiento y ruegan una oración por su eterno descanso.

CEVILÁN, HÉCTOR ANGILIO

FRÁGOLA, MARÍA OLGA (q.e.p.d.) Falleció el 3/6/20|. Su hija política Nora Aranda, sus nietos Marcelo y Diego Acosta con sus respectivas flias., sus bisnietos Seleme, Baltazar, Joaquín y Juanita despiden desde Bs. As. con pesar su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

FRÁGOLA, MARÍA OLGA

FRÁGOLA, MARÍA OLGA (q.e.p.d.) Falleció el 3/6/20|. Su sobrino Mario Frágola, Perla Fernández, sus hijos y nietos participan con profundo dolor el fallecimiento de su querida "tía Olga". Elevan oraciones en su memoria.

FRÁGOLA, MARÍA OLGA (q.e.p.d.) Falleció el 3/6/20|. Sus sobrinos Dany y Norma Frágola y sus respectivas flias. participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

FRÁGOLA, MARÍA OLGA (q.e.p.d.) Falleció el 3/6/20|. Sus sobrinos María Olivera, Marcos Robles, Norma Olivera, Maximiliano, Nicolás, Estefanía y demás fliares. participan el fallecimiento y sus restos fueron cremados. SERVICIO ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

FRÁGOLA, MARÍA OLGA

FRÁGOLA, MARÍA OLGA

FRÁGOLA, MARÍA OLGA

FRÁGOLA, MARÍA OLGA

GIGENA, MÓNICA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 4/6/20|. Sus hijos Rodrigo, Natalia, Camila, Alvaro, Martina,Tobias, Roxana, hermanos Patricia, Claudia, Martin, Gustavo, Marcela y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de Chauchilla. Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS. Calle La Plata 162. Tel. 4219787.

MACEDO DE GUEVARA, BEATRIZ DEL VALLE

MACEDO DE GUEVARA, BEATRIZ DEL VALLE

MACEDO DE GUEVARA, BEATRIZ DEL VALLE

MACEDO DE GUEVARA, BEATRIZ DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció en Mendoza el 3/6/20|. "Enjuga tus lágrimas y no llores si me amas con todo mi cariño, con toda tu alegría". (San Agustín). Sus sobrinos nietos Laureano, Octavio, Patricio, Bernabé, Antonio y Evangelina, despiden a la querida tía Bety y elevan oraciones en su memoria.

MACEDO DE GUEVARA, BEATRIZ DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció en Mendoza el 3/6/20|. Evangelina Bernardini, sus hijos Hna. María Evangelina, Dardo, Luis y César Macedo, participan con profundo dolor su fallecimiento. Paz en su tumba.

MACEDO DE GUEVARA, BEATRIZ DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció en Mendoza el 3/6/20|. Irma Ise de Velarde, sus hijos Marta Sylvia, Carlos y Daniel Velarde con sus respectivas familias participan su fallecimiento acaecido en la Ciudad de Mendoza y acompañan a su hermana Blanca Macedo y familia en la tristeza de la despedida.

MACEDO DE GUEVARA, BEATRIZ DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció en Mendoza el 3/6/20|. La Comunidad Educativa del "Jardín de Infantes Argentino Árabe Shams" participa el fallecimiento de la hermana de la Prof. Blanca Macedo de Gómez, colaboradora del Jardín, y la acompaña en el dolor rogando al Altísimo la consuele en su pérdida.

SAYAGO, BLANCA (BLANQUITA)

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

GARCÍA DE PEDRAZA, JERÓNIMA (q.e.p.d.) Falleció el 27/5/20|. Hoy se cumple 9 dias de tu partida al reino del Señor. Te fuiste como viniste con amor y paz en tu cara como diciendo por favor no se aflijan que yo estoy bien al lado de Dios y la Virgen, comprendiendo eso yo, tu esposo, tus hijos y tus nietos. y teniendo la dicha de conocerte te seguimos amando. Tu esposo Carlos Pedraza, tus hijos Sergio, Martín y Maryta, y tus nietos Martín y Enzo. Ruegan una oración en su memoria.

GARCÍA DE PEDRAZA, JERÓNIMA (q.e.p.d.) Falleció el 27/5/20|. Madre como decirte que nos dejaste un vacio enorme de llenar. Fuiste la madre perfecta, mujer, abuela, hermana y amiga de gente que te necesitaba. Le doy gracias a Dios y a la Virgen de habernos dado la bendición de tenerte en nuestra vida, te pido que nos des fuerza. Tus hijos: Sergio, Martín y Maryta.

GARCÍA DE PEDRAZA, JERÓNIMA (q.e.p.d.) Falleció el 27/5/20|. Amada madre: nuestra gran amiga, compañera, compinche y madre. Nos dejaste lleno de amor y eso alimenta nuestra alma, solo Dios nos da la fortaleza para seguir y honrarte como te mereces, con mucho amor y paz. Sos nuestro gran amor y le doy gracias a Dios por ello... Nuestra historia continuara, hasta que nos volvamos a encontrar. ¡Te amamos! Tus hijos: Maryta, Martín y Sergio, tu hijo político: Claudio, tus nietos.

HERRERA, CARLOS LEÓN (q.e.p.d.) Falleció el 5/9/19|. "Recibe Señor Dios nuestras lágrimas y transfórmalas en plegarias por su descanso en paz". Sus hermanos Gladys y Rafael, sus sobrinos: Cony y flia, Alfredo y flia., Cecilia, Sabina, Rubén y flia., Ariel y flia., Julio y flia., Darío y flia., lo recuerdan con cariño y orarán hoy por su descanso eterno, al cumplirse el octavo mes de encuentro con el Señor.

SALOMÓN DE ROLDÁN, SARA (Doña Sarita) (q.e.p.d.) Falleció el 5/6/69|. Querida madre hoy se cumplen cincuenta y un años que el Señor te llevó a la gloria y que descansas en paz, a pesar del tiempo transcurrido, te extrañamos y permaneces en nuestros corazones por siempre y el amor por ti no morirá jamás. Sus hijos Nardo, Oscar, Néstor Esther e Inés, hijos políticos, nietos y bisnietos elevan oraciones en su querida memoria y brille para ella la luz que no tiene fin.

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------

----------------------------------------

La Banda

----------------------------------------

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

DÍAZ, CARLOS ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 4/6/20|. Su esposa María Luisa Pezolano, hijos Cecilia, Vanesa, Lilian, Daniel, María h. pol. Rubén, Aníbal, MIguel, nietos y fliares. partic. su fallecimiento, sus restos serán inhumados en el cementerio La Misericordia a las 9 hs. casa duelo Belgrano 532. s.v La Banda. Servicio Certeza Cia. de Seguros. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

DÍAZ DE MÉNDEZ, RAMONA ESTEFANÍA (Fanny) (q.e.p.d.) Falleció el 5/6/19|. Fanny hoy hace un año que te fuiste al Reino de l señor. Tu partida no borrara las huellas que dejaste en nuestros corazones este dolor de tu partida no hará olvidar la felicidad que juntos compartimos. Desde el cielo nos estarás protegiendo, guiando a nuestros hijos y nietos. Nos consuela pensar que estas junto a tu mamita que tanto extrañabas y también a los demás seres queridos. Más tantas cosas quisiera decirte, no encuentro las palabras para expresar lo que siento y cuanto te extraño. Descansa en paz en los brazos del Señor, estarás eternamente en nuestros corazones. Tu esposo Juan Manuel Méndez, tus hijos: Carlos, Paola y Clarisa, tu hijo político: Gustavo Gómez Hernández, tu nieta Abigail Méndez, tus nietos Amaro y Genaro Gómez. Ruegan oraciones en su memoria.

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------

----------------------------------------

Interior

----------------------------------------

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

CORONEL, MARÍA NISAURA (q.e.p.d.) Falleció el 4/6/20|. Sus hijos Irma, Dardo, José, Jorge, Graciela, Carlos, Daniel, hijos politicos, nietos, bisnietos, tataranietos y demas familiares. Sus restos serán inhumados hoy 9 hs., en el cementerio Cristo Redentor. Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS. Calle La Plata 162. Tel. 4219787.

CORONEL, MARÍA NISAURA (q.e.p.d.) Falleció el 4/6/20|. Comisión directiva, subcomisiones de apoyo, jugadores socios y simpatizantes del Club Sportivo Fernández, participan con dolor el fallecimiento de la madre del prosecretario de la institución Daniel Ibarra, ruegan oraciones en su memoria y por su descanso eterno.

CORONEL, MARÍA NISAURA (q.e.p.d.) Falleció el 4/6/20|. Dr. Víctor Rodolfo Araujo participa con dolor su fallecimiento y eleva oraciones en su memoria y por su descanso eterno.

FIGUEROA, ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/20|. Sus familiares part. su fallec. sus restos fueron inhum. en el cement. de Colonia El Simbolar Dto. Robles. CARUSO CIA. ARG. DE SEGUROS - NORTE SERV. SOCIALES Laprida 383. La Banda.

GÓMEZ, RÓMULO SANTIAGO (q.e.p.d.) Falleció el 4/6/20|. Su esposa Marta Marcela Málaga, sus hijos Omar, Fany, Noemí Gómez sus hijos politicos Maria, Armando, Eduardo, nietos, bisnietos y demás familiares sus restos serán inhumados hoy 9 horas en el cementerio de Villa Atamisqui. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

MANSILLA, MARÍA OFELIA (q.e.p.d.) Falleció el 4/6/20|. Su esposo Daniel Ibáñez, sus hnos. Graciela, Estela, Beto, Ale, h. politicos y demás familiares, sus restos serán inhumados hoy 9 horas en el cementerio de Cardón Esquina COB. UTHGRA SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

RUIZ, DURBAL AMÉRICO (q.e.p.d.) Falleció el 3/6/20|. Te recordaremos con mucho cariño. Tus hijos Walter, Javier, Elvio y Sergio. Tus nietos Nando, Mauri, Agostina y Sabri.

RUIZ, DURBAL AMÉRICO (q.e.p.d.) Falleció el 3/6/20|. El Señor es mi pastor nada me puede faltar. El Club Avenida participa con profundo dolor el fallecimiento del padre de Elvio, Javier, Walter y Sergio. Acompañan a su familia en este momento difícil y ruegan oraciones en su memoria.

RUIZ, DURBAL AMÉRICO (q.e.p.d.) Falleció el 3/6/20|. "El Señor es mi pastor nada me puede faltar". El Club Avenida participa con profundo dolor el fallecimiento del padre de Elvio, Javier, Walter y Sergio. Acompañan a su familia en este momento difícil y ruegan oraciones en su memoria.

RUIZ, DURBAL AMÉRICO

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

SANTILLÁN, TERESA DEL C. (q.e.p.d.) Falleció el 28/5/20|. Su esposo Jorge Alberto Silva, hijos Mariela, Walter y Sergio al cumplirse 9 noches de su fallecimiento. SERRA SERVICIOS SOCIALES. Las Termas.