Piden la detención del “Teto” Medina por abuso sexual

05/06/2020 - 21:14 Pura Vida

Mónica Fernández, ex esposa de Marcelo “Teto” Medina, presentó un escrito ante la Justicia para solicitar la detención del ex participante de ShowMatch y actual presentador de televisión. El motivo es por la causa que Fernández radicó, a mediados del año pasado, por amenaza con arma de fuego, violencia de género y hostigamiento.

El pedido formal de aprehensión del panelista de “Implacables” fue formulado por Alejandro Cipolla, abogado de Mónica Fernández.

“Solicité la detención porque entendí que la causa estaba finalizada, por el tema de la prueba. Y que estaba más que demostrada la culpabilidad del señor Medina. Ahora el fiscal se expide sobre si desea solicitarla o no y es el juez quien decide. Es por todo, el abuso sexual, amenazas, hace poquito sufrió amenazas de muerte”, explicó Cipolla.

Recalcó que el fiscal ordenó “infinidad de pericias y medidas de prueba” para asentar el abuso, y que esa instancia ya se encuentra finalizada.

“Entendí que ya está más que probado el delito de abuso sexual agravado y que se debería pedir la detención de Medina, porque la escala punitiva en estos casos supera los tres años de prisión mínima”, indicó el abogado.

Amenazas

Cipolla explicó que ella recibió hace poco una amenaza en Twitter: “Radicamos la denuncia y tenemos sospechas para pensar que pudo haber sido él también”.

Fernández realizó dos denuncias ante la Justicia contra el ex VideoMatch, una por violencia de género y amenaza con arma de fuego que se radicó en la ciudad de Buenos Aires y otra por “violencia de género y hostigamiento”, por un episodio que habría sucedido durante el verano en Lomas de Zamora.

El abogado de Medina aseguró que no recibió ninguna notificación sobre el pedido de aprehensión de su cliente

Gustavo D’Elía, abogado del “Teto” Medina, dijo: “No nos llegó nada, hablé con Marcelo y estamos sorprendidos, viendo y analizando cuáles son los caminos a seguir. No me trasladaron ningún escrito ni nada. Estamos en una feria extraordinaria judicial producto de la pandemia y los Tribunales están cerrados, es todo vía online, pero no llegó nada”.

“Antes de la pandemia, pasé por la fiscalía y estaban terminando de confeccionar el análisis psicológico que se le había hecho a Mónica Fernández. Después vino la feria por la cuarentena y no tuvimos más conocimiento. Por el momento, no tengo ninguna notificación ni por parte de la fiscalía ni por el juzgado interventor”, destacó.

“Quiero pensar que tendrá relación con los hechos que se habrán denunciado en su momento por un supuesto abuso que después fue desmentido. Hoy mi cliente está imputado por el delito de amenazas y presunto abuso, aunque esta mujer terminó desdiciéndose”, remarcó D’Elía.

En cuanto a la salud de Medina, dijo: “Está muy bien, muy tranquilo, con su hijo Juan Cruz. Está trabajando y bastante recuperado de su salud psicológica”.