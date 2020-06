Santi Celli: “Al margen de las modas, cuando algo es real, termina cautivando”

05/06/2020 - 21:22 Pura Vida

¿En qué momento de tu vida te encuentra esta etapa de solista?

En el mejor momento de mi vida. Estoy recibiendo mensajes muy lindos de la gente con respecto a la salida del disco. Estoy feliz con eso y, a la vez, muy estimulado para seguir componiendo. Estoy también componiendo canciones nuevas.

¿En “Reset” apuestas a reinventarte tras la separación de Salvapantallas?

Sin dudas. Ya del título se propone eso, como la reinvención, un lugar distinto.

¿Qué cosas “reseteaste” para volver a empezar?

La forma de pensar y de concebir el proyecto en el que trabajo. Cuando estaba en Salvapantallas yo componía pensando que Zoe (Gatuso, cantante) luego iba a ser quien cantara esas canciones y medio que había una negociación entre lo que ella se sentía cómoda cantando y lo que me hubiese gustado decir a mí en Salvapantallas. En este caso (solista), lo que cambió fue el foco. Estoy cantando mis canciones. Ahora puedo decir lo que quiera y sonar de la forma que quiera, sin tener que mediar una negociación como en cualquier banda.

¿Qué resignificaste a partir de temas como “Sincero” y “Pasaporte”?

En “Sincero”, más que una resignificación hay una especie de presentación o de prólogo de lo que después termino desarrollando en el resto del disco. Es, de alguna manera, una explicación desde mi boca sobre lo que todos esperaban escuchar después de lo de Salvapantallas. Es una canción en la que siento que estoy hablando. Estoy diciendo, con honestidad, “hola, estoy empezando de cero, me encontré con lo que quiero y siento que no me puedo equivocar al tomar este rumbo”. Después, “Pasaporte” es una historia de amor a la distancia, que por suerte hoy ya no estamos tan distantes. Fue una relación entre dos personas, por chat, a 15 mil kilómetros de distancia.

¿Cómo es empezar de cero y ser uno mismo como lo revelas en “Reset”?

La honestidad y ser uno mismo en la composición por tratar de captar elementos de la vida misma de cada uno, de una forma especial y buscando llenar esa hoja vacía, ese pentagrama o lo que sea. Es estar con los ojos abiertos en la vida de cada uno para poder sacar fotos precisas y canciones de esas cuestiones. No tengo más estrategia que ser fiel a lo que yo puedo defender. Me siento cómodo siendo fiel a mi instinto. Al margen de las modas, cuando algo es legítimo, real, termina cautivando.

En “Quilombo” hablas de angustias, ansiedades y sentimientos “que no te querés llevar”. ¿Cómo ha sido la catarsis experimentada con esta composición?

En la medida en que uno esté dispuesto a querer entenderse y conocerse más cuando pase el tiempo, cada vez menos tiene que lidiar con ciertas angustias o ansiedades porque de eso se trata, de ir aprendiendo a pasarla un poco mejor en esto que es la vida. Desde el momento en que escribí eso al día de hoy siento que estoy muchos pasos por delante.

¿Cuál es el mensaje recurrente en tu creación y que quieres transmitirlo?

Trato de canalizar sentimientos míos, de poder empaquetarlos adentro de una canción de la forma más honesta que puedo y después, que esas cosas que empaqueté tomen su camino en el proceso de llegar a las demás personas y que las agarren y que les sirvan. La música siempre me acompañó y me abrió la perspectiva de cómo tomarme diferentes situaciones y sentimientos de mi vida y espero poder causarle lo mismo a alguien más.

¿Cómo vives cuando te enteras que tus canciones provocan un efecto repara dor en las personas?

Cuando la gente me manda un mensaje contándome eso, son los mensajes que más me gusta recibir porque son los que, en realidad, más me importan.

La exposición llegó de la mano del grupo de pop Salvapantallas

Santi Celli se dio a conocer en Salvapantallas, la banda revelación de la canción popera cordobesa. Desde fines de 2016, empezaron haciendo covers acústicos de temas de rock argentino, que se viralizaron (“Fue amor”, de Fito Páez, tiene 22,3 millones de vistas).

El primer disco de Salvapantallas, titulado “SMS”, salió a la venta en todas las plataformas digitales a finales de octubre de 2018. Está compuesto por siete canciones y se destaca la participación de Jorge Drexler en “Me Conecto”, como invitado especial. La ruptura llegó en el 2019.