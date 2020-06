Tras el parate por coronavirus, la Premier League se reanudará con Aston Villa vs. Sheffield

05/06/2020 - 22:33 Deportivo

Aston Villa recibirá al Sheffield United el próximo 17 de junio a partir de las 14 (hora de la Argentina), y será el primer encuentro a jugarse en la Premier League inglesa tras el receso desde marzo pasado motivado por la pandemia de coronavirus, según lo anunció ayer oficialmente la Federación Inglesa de Fútbol (FA).

También jugarán ese día Manchester City, de los argentinos Sergio Agüero y Nicolás Otamendi, que marcha segundo en la Premier detrás del puntero Liverpool, ante Arsenal, a partir de las 16.15, completando los dos partidos que habían quedado pendientes de la 29na. fecha.

Aston Villa reanudará la Premier y fue protagonista del último encuentro antes de la suspensión, cuando el 9 de marzo cayó de visitante ante Leicester por 4 a 0.

Por su parte, Liverpool recién jugará el domingo 21, por la 30ª fecha, en el clásico ante el Everton, desde las 13, probablemente en un estadio neutral.

Esta situación estará motivada porque si el City perdiese su partido con Arsenal y el Liverpool gana el clásico, se consagrará campeón de la Premier League por primera vez desde que fue creada bajo ese nombre hace 30 años.

La 30ª fecha de la Premier y sus horarios en Argentina son los siguientes:

Viernes 19 Junio: Norwich City vs. Southampton (14) y Tottenham vs. Manchester United (16.15).

Sábado 20: Watford vs. Leicester City (8.30), Brighton vs. Arsenal (12), West Ham vs. Wolverhampton (13.30) y Bournemouth vs. Crystal Palace (15.45). Domingo 2: Newcastle United vs. Sheffield United (10), Aston Villa vs. Chelsea (12.15) y Everton vs. Liverpool (15). Lunes 22: Manchester City vs. Burnley (16).

El líder es Liverpool con 82 puntos, luego se ubican Manchester City con 57, Leicester City 53, Chelsea 48, Manchester United 45, Wolverhampton y Sheffield United con 43, en las principales posiciones.

FA Cup

En tanto, la FA Cup de Inglaterra se reanudará con los cuartos de final el 27 de junio, ocho días después de reiniciarse la Premier.

Los partidos de cuartos de final serán: Sheffield United vs. Arsenal, Newcastle vs. Manchester City, Norwich City vs. Manchester United y Leicester vs. Chelsea. Las semifinales se jugarán el 18 y 19 de julio y la final será el 1 de agosto.

En la final del año pasado, el City de Agüero y Otamendi goleó a Watford por 6 a 0.