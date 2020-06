Ramón Jiménez, un verdadero pilar para el rugby santiagueño

05/06/2020 - 22:45 Deportivo

Pasaron 34 años desde aquel debut en la ovalada con la camiseta del Santiago Lawn Tennis Club a los 16, a donde llegó invitado por un grupo de amigos ya que en ese entonces hacía básquet en el club Huracán. Con el paso del tiempo, se fue ganando un lugar en el equipo titular, y su potencia, sumada a su calidad técnica, lo consolidaron como uno de los pilares más importantes de la provincia, por lo que llegó a ser el primer santiagueño en integrar un Seleccionado Argentino Pumas B.

Hoy, con 50 años, y luego de haber vestido la camiseta rojiblanca por espacio de 29 años, el primera línea Ramón “Chino” Jiménez disfruta de un exitoso pasado con el rugby en cuarentena junto con su familia, y también, luchándola como todos en el día a día en su actual trabajo: es empleado de comercio.

Enseguida el popular “Chino” para la gente de la ovalada dijo que tuvo la suerte de compartir cancha con muchos chicos de distintas camadas entre los que mencionó a los hermano Jorge y Mariano García, Gonzalo y Juan Leguizamón y a “Facu” Isa y “Tomi” Lezana. “Todos grandes y enormes jugadores y grandes personas”, afirmó.

A la hora de recordar sus grandes momentos, el “Chino” Jiménez dijo que su mayor logro fue jugar tantos años en su club con tantas camadas.

“Debo mencionar las dos grandes giras que hizo el club en el 94 a Oceanía, Australia y Nueva Zelanda; en 2013 a Sudáfrica. Muchos años jugando en la Primera de mi club, en la selección de Santiago, Selección Argentina, Pumas B (desde el 98 al 2004). También tuve los pasajes en mano para ir a jugar a Francia, pero decidí quedarme en casa. Y uno de los últimos eventos fue el poder jugar el Nacional de Clubes”, contó.

Sobre la pandemia, Ramón Jiménez contó que lo que está pasando hoy por hoy es algo muy serio. “Es durísimo para muchos. En todos los aspectos. Nos saca de contexto. Pero hay que lucharla, innovar. Hay que tratar de ser positivos y meterle para adelante siempre. Hay muchos deportes que se podrían volver de a poco, con los debidos protocolos. El deporte es fundamental en la vida (es salud), por lo que considero que no se lo debería dejar aislado por mucho tiempo”, indicó.

Fortaleza

Enseguida, el “Chino” Jiménez dijo que el rugby le dio muchísimo. “Me ayudó mucho a fortalecerme como persona. A consolidar mis valores de un buen cristiano. Me enseñó lo que es el trabajo, sacrificio, el que si caes te sacudes y seguís adelante y no solamente en el campo de juego sino en la vida misma. A lo que es la humildad, sencillez. Me dio muchos amigos. Pero hoy el rugby cambió para bien, está siempre en constante crecimiento y evolución”, aseveró.

Jiménez confesó que si tendría que volver el tiempo quizás corregiría la decisión que tomó de no viajar a Francia en su momento. “Es una posibilidad porque en ese momento que me tentaron para ir a jugar, lo pensé mucho porque lo tenía a mi querido padre con un problema de salud”, recordó.

Finalmente, el “Chino” Jiménez comentó que de no haber jugado al rugby hubiese sido jugador de básquet.

“Siempre mi padre me transmitió lo del deporte. La verdad que cuando hice deporte tuve el acompañamiento de la familia, y de mi jefe en el local comercial que me daba permiso para poder viajar con la selección argentina. Pero del Gobierno antes nada. Ahora las cosas son diferentes porque si hay apoyo del Estado para el deporte. Creo que ello contribuyó mucho para el crecimiento tanto a nivel de infraestructura como a nivel de los deportistas”, aseguró el “Chino” Jiménez, quien hoy disfruta de la vida junto con sus seres queridos, su esposa y tres hijos.