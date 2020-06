Guillermo Farré será la primera baja de Mitre en la reanudación de la Primera Nacional

06/06/2020 - 00:46 Deportivo

En medio de la incertidumbre reinante en cuanto a una fecha probable de regreso del fútbol, sumado a la que también existe en torno de la forma en que se completará la temporada de la Primera Nacional, Mitre sufrió ayer su primera baja en el plantel.

Se trata del volante Guillermo Farré, cuyo contrato vence el próximo 30 de junio (al igual que el de la gran mayoría del resto del plantel), pero ayer anunció que no seguirá en el “Aurinegro”.

“No seguiré en Mitre. Mi contrato termina en junio. El presidente del club (Guillermo Raed) tomó la postura de cerrar los vínculos que se terminan. Capaz que después del 30 de junio te llaman de vuelta o capaz que no”, señaló el volante.

“Hay una situación lógica que requiere que se termine el contrato laboral el 30 de junio, y después cada club tiene la potestad de elegir quiénes siguen y quiénes no. En Mitre van a analizar cada caso, pero parece que hay muchos jugadores que no van a seguir, teniendo en cuenta que existe la posibilidad de que no haya torneo el próximo semestre o que el equipo no lo juegue por la posición que ocupaba en la tabla. Al no haber descenso, también puede optar por no contratar y jugar con chicos del club”, agregó sobre lo que podría ocurrir en la entidad del barrio 8 de Abril.

Futuro

Sobre su futuro, el volante de 39 años reconoció, en Futbolémico (Radio Impacto de Córdoba), que “en lo personal sería muy lindo retirarme en Belgrano. Pero no depende de mí. Puede ser cercano en caso de que haya intenciones de llamarme y puede ser lejano si desde el club no me llaman”, dijo.

Autor del gol que condenó a River al descenso, en 2011, Farré manifestó: “Siempre me recuerdan mucho ese gol, considero que va de la mano con la forma de trabajar que he tenido y que el hincha se sintió identificado con eso”.

“Yo no pido que arranquen los torneos, pido que podamos trabajar en grupos reducidos en espacios abiertos, simplemente para mantener nuestro motor que es el cuerpo. Nuestro trabajo requiere de entrenamiento exigente, no podemos estar entrenando en un departamento”, manifestó el volante.

Y afirmó: “A nuestro cuerpo lo cuidamos entrenando, me parece que es una actividad que se tendría que flexibilizar. En Buenos Aires pueden hacer ejercicios de 20 a 8 horas, pero la actividad profesional no arranca, es ilógico. Si vamos a lo legal no está dentro de los parámetros lo que hizo Riestra; de igual forma está bien que los jugadores nos manifestemos. Personalmente quizás hubiera hecho lo mismo”.