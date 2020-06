Marcelo Bonelli insultó en vivo a sus compañeros: “Son todos pelotudos”

06/06/2020 - 12:58 País

El periodista Marcelo Bonelli, conductor del noticiero de "El Trece" y columnista de TN, fue tendencia en las redes sociales por un hecho involuntario.

Cuando salía al aire desde su casa en TN Central, dejó el micrófono abierto y criticó a sus compañeros: "En este programa son todos pelotudos", dijo molesto. Sin embargo, solo se lo escuchó, ya que él no estaba en pantalla, sino Alfredo Leuco.

Como en las redes sociales muchos mencionaron el tema, fue el propio Bonelli quien hizo alusión a lo que ocurrió anoche: “Este tuit se lo quería dedicar a los que nunca se equivocan, a los que viven de atacar a los demás; pero no. Se lo dedico a mis compañeros que me bancan los errores todos los días. Perdón, me equivoqué”, escribió.