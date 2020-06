VIDEO | La mujer de Suncho, único caso positivo en la provincia, habló de su situación y de su estado de salud

06/06/2020 - 20:03 Santiago

El pasado jueves Lorena Castillo, la única persona con coronavirus confirmado en la provincia, brindó una entrevista en la que se refirió a su situación desde su llegada a su Suncho Corral natal, proveniente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En diálogo con el periodista Matías Caraballo, del medio @sm_audiovisuales, Lorena contó cómo fue su periplo por CABA y lo que ocurrió posterior a su llegada a Suncho, en una entrevista que compartió el medio en Youtube.

“He estado hace cinco meses en Buenos Aires, estuve trabajando, en busca de un sueño”, contó la mujer.

Luego de que se desatara el aislamiento social obligatorio producto de la pandemia, Lorena lamentó tener que regresar ya que había podido ayudar a sus padres con su trabajo desde Buenos Aires: “Me volví porque no tenía más plata. Volví a la escuela donde se realiza el centro de aislamiento a cumplir con lo establecido”, contó.

En otro pasaje de la entrevista, la mujer contó cómo vive estos momentos mientras cumple con el aislamiento en el hospital Independencia, con buena salud y esperando que llegue el día en que le den el alta. “Estoy bien, me hicieron unos estudios, me tomaron la temperatura y la verdad que estoy muy bien atendida y alimentada, cumpliendo el aislamiento de los 15 días”. Además, remarcó que sus padres no tuvieron consecuencias. “A mi papa y a mi mamá les dieron negativo”, expresó respecto a los hisopados que les realizaron en su vivienda de Suncho Corral.

Casi en el final, Lorena agradeció la atención que recibe y contó qué espera con ansias. “Los estudios de las placas salieron bien y estoy súper agradecidas con las enfermeras por la atención que me han brindado. No me duele nada. Quiero volver pronto a Suncho para abrazar a mi familia”, dijo.

Mirá la entrevista completa a Lorena Castillo: