Potente monólogo de Noelia sobre la sexualidad fue censurado

Hace rato que Noelia Marzol viene dando que hablar en las redes sociales con las demostraciones de sus talentos coreográficos, que incluyó boleadoras. Pero tras haber estrenado la obra teatral sensorial “Sex Virtual”, de José María Muscari, en plataformas digitales a raíz del distanciamiento social obligatorio que impuso el coronavirus, la actriz, al igual que sus compañeros de elenco, compartieron posteos promocionales de tinte erótico.

Noelia eligió subir a sus redes un potente monólogo sobre la sexualidad y el derecho de las mujeres sobre su cuerpo, el cual fue denunciado y levantado de su cuenta de Instagram, aunque permanece en Twitter.

“¿Qué pasa si te dijera que me encanta exponer mi cuerpo, pero no para que te excites?”, comienza preguntando la actriz en el video. Y agrega: “Me encanta construir y habitar mi cuerpo y me calienta sentirme segura, alimentar mi autoestima y ver lo que genera mi presencia y mi actitud”.

“Si una mujer habla de sexo o quiere tener sexo, y mucho más si quiere tener sexo casual, eso rompe con un orden y escandaliza”, dice más adelante. A lo que le suma: “Si mi escote te escandaliza, es problema tuyo. A mí no me interesa saber qué es lo que vos pensás respecto de lo que yo tengo puesto”.

“No me subestimes porque yo no soy sumisa. No me tapo ni evito mi exposición. No agacho la cabeza ni me callo porque calladitas nos quisieron siempre”, denuncia en otro tramo de su exposición, en clara alusión al machismo.

Y si bien asegura en sus líneas que la “llena de poder” despertar emociones en los demás, hace una aclaración: “No me excita saber qué es lo que mi cuerpo genera en vos, lo que me excita es que vos no concientices tu inseguridad y te enoje el poder que tienen mis tetas, que quieras convencerte de que todo lo que hago lo hago para calentarte, cuando para mí ni siquiera existís, y eso me da mucho morbo”.

Por otra parte, y dando continuidad a su reflexión sobre el poder femenino, señala: “Inteligente sería que dejes de subestimarme. Así que si vos pensás que una mujer puta es una mujer libre, inteligente, capaz, independiente, profesional, autosuficiente, desfachatada e indomable, estás en frente de la mujer más puta que te vas a encontrar en tu vida”.

El monólogo fue subido en parte, con Noelia luciendo muy poca ropa y hablando de frente a la cámara.

El levantamiento de algunos de sus videos por parte de Instagram, motivó el descargo de Marzol en la misma red. “Me parece indignante y degradante para todos aquellos que denunciaron mi último video. Me parece patética la actitud que tuvieron y muy cobarde. Lamento si los ofendí, terapia chicos”, lanzó a través de sus historias.

Y agregó: “Cada vez que piensan, escriben o dicen todo lo que me harían sabiendo que eso jamás va a suceder, eso a mí me llena de poder”.

Además, la joven aclaró que iba a hacer todo lo posible por recuperarlo y que el clip audiovisual todavía estaba disponible en Twitter, lo cual aseguró que la incentivaba aún más para volver a compartirlo. l