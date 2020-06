Covid-19 y el cuidado de la salud ginecológica

07/06/2020 - 00:05 Opinión

Actualmente, por la irrupción del coronavirus en la atención sanitaria, distintas especialidades médicas han visto una gran disminución en las consultas de pacientes para la prevención, tratamiento y control de enfermedades. La ginecología no es la excepción.

En los últimos años, las exitosas campañas de prevención y tratamiento oportuno de cáncer de cuello y cáncer de mama tuvieron muy buen impacto en la población femenina. Esto permitió la concientización acerca de estas enfermedades y aumentó el número de consultas por este tipo de problemáticas en las instituciones de salud… Por desgracia el confinamiento tan necesario ha producido una tendencia negativa en esta curva.

La reducción de consultas para control y seguimiento de lesiones de cuello uterino por Virus del Papiloma Humano (VPH) ha sido drástica y preocupante. Es importante recalcar que el tratamiento oportuno de las lesiones por VPH hace la diferencia en el pronóstico y la posibilidad de que no evolucione a una enfermedad de mayor gravedad, como el cáncer de cuello, especialmente en aquellas pacientes cuyo Papanicolau haya sido patológico, es muy importante continuar con los controles, seguimientos y reprogramar las biopsias y demás prácticas que habían quedado postergadas. Las pacientes en cambio que tuvieron resultados normales en los dos últimos años, no tienen síntomas y no cambiaron de pareja sexual… puede posponer el control de Papanicolau.

Por otra parte, también ha sido llamativa la reducción de consultas por enfermedades de mama, particularmente en lo referido a lesiones sospechosas mamarias y cáncer de mama, porque? Y bueno la situación de emergencia sanitaria por COVID-19 nos obligó a suspender inicialmente dicho screening pero actualmente las pacientes ya no consultan espontáneamente para realizar sus estudios. Esto podría postergar el diagnóstico precoz de lesiones mamarias sospechosas y su correspondiente tratamiento oportuno.

o Es importante destacar que la consulta por anticoncepción en los últimos 30 días ha repuntado, una de las grandes consecuencias de esta pandemia se temía que fueran los embarazos no deseados, sin embargo hemos notado una tendencia (tal vez estimulada por las campañas de Salud Sexual y Reproductiva) donde enmarcan la consulta por anticoncepción como una emergencia y la paciente puede movilizarse para buscar sus métodos anticonceptivos….Nunca desde el comienzo del confinamiento dejaron de estar disponibles en los servicios públicos los métodosanticonceptivos….

¿Cuándo es necesaria una consulta inmediata?

Existen numerosas circunstancias y/o dolencias ginecológicas que deben ser atendidas con premura, sin postergar la consulta. Entre ellas encontramos:

- Sangrado uterino excesivo.

- Dolor pelviano que aumentó en intensidad en este último tiempo.

-Alteración del ciclo

-Dolor de bajo vientre de aparición súbita.

- Flujo vaginal excesivo y con mal olor.

- Aparición de abultamiento en zona de abdomen bajo.

-Dificultades con el método anticonceptivo y miedo al embarazo no deseado.

- Palpación de nódulo mamario en el autoexamen, de aparición reciente.

Es importante no olvidar que tanto las lesiones de cuello uterino ya conocidas como los nódulos o lesiones de mama que requerían seguimiento no deben abandonar ni postergar el control médico. l