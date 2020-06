Insólito: violó la hora de los niños, tomó a un policía de rehén y lo encerró en su casa

07/06/2020 - 01:08 Policiales

Lo que parecía ser un procedimiento común con un infractor, que estaba violando la medida decretada de no circular en el horario de los niños, terminó en un escándalo con un oficial de policía de rehén dentro de un automóvil, en el garaje de una casa del barrio Artemio Gramajo, de la ciudad de Beltrán.

Todo comenzó cerca de las 16.20 cuando los efectivos de la Comisaría 46 se encontraban de recorrido preventivo por el casco céntrico y al llegar a calle Tucumán y Av. San Martín, encontraron una Renault Kangoo circulando en horario prohibido.

De inmediato, los efectivos interceptaron el vehículo e hicieron detener su marcha. Allí descubrieron que el rodado iba al mando de Rubén Darío Casáis, de 39 años, a quien se le informó que se encontraba en falta.

Sin acatar los dichos de los uniformados, el conductor comenzó a insultarlos, por lo que se le hizo saber que debía acompañarlos hasta la comisaria, donde quedaría demorado y su rodado sería secuestrado.

Tras una “catarata” de insultos, según los dichos de la policía, Casáis accedió a acompañarlos, por lo que el oficial a cargo -de apellido Díaz- subió a la parte trasera del rodado que debía movilizarse detrás del móvil policial.

Incidente

Hasta ese momento todo se desarrollaba con normalidad. Cuando estaban próximos a llegar a la comisaría, según relató el oficial Díaz, el infractor realizó una brusca maniobra y a toda prisa se trasladó hasta su casa.

Cuando llegó a la casa, abrió el portón, mientras tenía al oficial dentro del rodado, estacionó en el garaje dejando al uniformado encerrado mientras le gritaba: “Te voy a matar, no me importaba nada si voy preso, yo tengo contactos políticos, nadie me va a hacer nada”.

El funcionario, imposibilitado de salir alertó a sus pares quienes ya venían detrás de la Kangoo de Casáis. Ante el grave episodio y temiendo por la integridad del funcionario que estaba cautivo, se comunicaron con la Dra. Saavedra Natalia, coordinadora de la Unidad Fiscal Banda.

Inmediatamente la fiscal pidió una orden de allanamiento para ingresar a la casa, la cual fue otorgada por el juez de Control y Garantías. Con la autorización, los efectivos ingresaron al inmueble para rescatar a su colega y reducir al revoltoso.

Al ver que la policía avanzaba sobre su casa, Casáis intentó agredir al oficial Díaz. Una vez en el garaje, los efectivos lucharon con el imputado, y lograron reducirlo pese a que la madre de éste tomó un palo de amasar para lesionarlos.

El oficial finalmente fue liberado, y el acusado encarcelado, acusado de Infracción al Artículo 205, atentado y resistencia a la autoridad y privación ilegitima de la libertad en contra del efectivo policial. l