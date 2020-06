Abuso sexual igual a “desahogo sexual”

07/06/2020 - 01:52 Opinión

La opinión pública nacional esta semana se vio conmovida por las desafortunadas expresiones de un fiscal de Chubut, quien en el acuerdo de juicio abreviado con un grupo de hombres que abusaron sexualmente de una menor, califica, entre otras expresiones, a la violación en manada como “accionar doloso de desahogo sexual”.

Para situarnos en contexto, este acuerdo que concilió el fiscal con la defensa de los acusados, incluso con el representante de la niña que tenía 16 años al tiempo del hecho, al comienzo tomó estado público a través de las redes sociales. Posteriormente, en su denuncia la misma contaba haber sido accedida carnalmente luego de ser drogada por varios muchachos, hijos ellos de familias importantes y acaudaladas del pueblo donde vivía, incluso relató haberse tenido que ir a vivir con su familia en otro lugar, por las amenazas de que era objeto.

El fiscal, según explican los medios, conforme el relato de la víctima encaminó la investigación como “abuso sexual con acceso carnal calificado”, ello por haber sido violentada por dos o más personas (concretamente 5), delito conminado en el art. 119, 4to Párrafo, inc. d) de nuestro C.P., con una pena de 8 a 20 años de prisión. Ahora bien, llamativamente dos años después disminuye la acusación a “abuso sexual simple”, es decir meros tocamientos, delito que tiene una pena de 6 meses a 4 años, conviniendo en el acuerdo una condena de “3 años de ejecución condicional para todos”. Precisamente, en el texto del acuerdo señala que se trató este delito de un “desahogo sexual doloso”.

Justamente lo que indigna, es que utilice una expresión que en algún modo aliviana la conducta de los supuestos violadores, pues con esta expresión desplaza a quien como víctima es el centro del interés tutelado, poniendo en su lugar a los victimarios, quienes obraron en el evento debilitados sus ánimos por la fuerza de sus necesidades de sexo (???). En esta gravísima y repudiable forma de expresarse del funcionario judicial, entre otras cosas es en la que va a hacer pie para transformar el delito gravísimo que antes llamábamos violación, en lo que también años atrás, denominábamos abuso deshonesto, es decir el más leve de los crímenes contra la integridad sexual. Aclaro que la terminología que tiempo atrás se utilizaba, y resucito en esta nota, lo es sólo con fines didácticos.

En este sentido también estimo atinado recordar, que no hace mucho tiempo, también el bien jurídico protegido era distinto, “la honestidad de la víctima”. Ríos de tinta se volcaron en la discusión de ese tema, que se zanjó con la Reforma de la Ley 25.087, tomada principalmente de la legislación española, reforma a mi parecer acertada, a partir de la cual se establece que el bien jurídico protegido en los abusos sexuales es “la libertad de la persona violentada”. Su derecho a decir sí, o no, tan simple y claro como esto, le pertenece siempre a la víctima.

También me indigna que se pretenda justificar el uso de la expresión “desahogo sexual”, como un inocente tecnicismo jurídico al cual la gente y la prensa no entiende. Decir esto es tratar de esconder detrás de cuestiones gramaticales, el verdadero propósito del razonamiento, que es el de cambiar la gravísima imputación de abuso con acceso carnal, amenazada con penas, insisto, que llegan a los 20 años, por la de simples tocamientos que en nuestro derecho se castigan con no más de 4 años.

Pero aquí no termina la cosa, en el colmo de los esfuerzos jurídicos penales de argumentación in bonam partes, Rivarola en el repudiable convenio acordado con los abogados defensores de los acusados, sostiene que la jovencita también dio su consentimiento a los términos de dicho acuerdo por medio de su abogado, “ya que ella no quiere participar de un juicio donde se verá expuesta”. En este punto de la cuestión, es crucial remarcar que en el mundo penal las acciones que dan lugar a la investigación de un crimen son 3: a) las públicas, b) las dependientes de instancia privada, y c) las privadas. Pues bien, los abusos sexuales son del mundo de las acciones dependiente de instancia privada, que significa que nadie puede investigar este tipo de crímenes “si la víctima no hace primero la denuncia”, pero una vez formulada la misma, el Estado debe seguir hasta el final, estándole vedado arrepentirse, o como vulgarmente se dice “levantar la denuncia”. Sin embargo el fiscal, según emerge de lo que cuenta la prensa, admitió la jovencita de marcha atrás y declare quera “que solo fue toqueteada, no accedida carnalmente”. (Se debe indicar también, que integra el acuerdo un arreglo económico indemnizatorio).

Por otra parte es más que claro hoy en día, y ello se debe remarcar con énfasis, que en el abuso sexual siempre subyace una cosificación de la mujer, una perversa relación de poder donde el varón impone de manera absoluta su voluntad. El abuso sexual hace desaparecer la libertad de la mujer a tener sexo con quien quiera, cuando quiera, y donde quiera.

En definitiva lo que pretendo decir es que el vínculo sexual, no es una descarga fisiológica como parece indicar la expresión “desahogo sexual” del fiscal, sino, en la absoluta mayoría de los casos una muestra de amor. Incomprender esto puso a Rivarola y sus colegas de Chubut en la encrucijada en la que están.

Por último otra cuestión que el hombre común, los que no son abogados debe tener en claro, es el de la prueba del abuso sexual. Es casi unánime la jurisprudencia y la doctrina, que la prueba estrella o prueba de oro como dicen los procesalistas en los abusos sexuales, es la declaración de la mujer abusada. Al tratarse de un delito que sucede entre cuatro paredes, es muy raro, casi imposible diría que se encuentre prueba directa, como testigos presenciales. De todos modos hay otras pruebas muy valiosas que acompañan a aquella declaración en la investigación de este tipo de crímenes, como la Cámara Gesell, las pericias de médicos y sicólogos forenses(estos últimos opinan generalmente sobre el estado emocional de la víctima, si advierten o no fabulación en su relato, etc.) y los informes ambientales.

Por esto último y en virtud de estas razones, quienes son víctimas de abusos sexuales no deben temer denunciar. En mi experiencia de juez, porcentaje importantísimo de las investigaciones de abusos llegan a buen término, es decir a condenas duras para sus autores. l