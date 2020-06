Cristian Flavio Zurita: “Les testifico que el Señor es la fuente de la paz que necesitamos”

07/06/2020 - 10:43 Santiago

Cristian Flavio Zurita,

Presidente de la Estaca de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en Santiago del Estero

Durante este tiempo de mucha agitación y también de adversidad debido al Covid-19, quiero compartir unos pensamientos sobre esta pandemia que está aquejando al mundo entero. Esta pandemia ha traído algunas secuelas a nuestras vidas y a nuestra comunidad”. “Muchas de estas secuelas son físicas, emocionales, económicas y también de carácter espiritual. Algo muy importante que he aprendido a lo largo de mi vida como hombre de fe es que siempre las adversidades sirven para elevarnos y ayudarnos a crecer. Viene a mi mente una Escritura en la cual el Señor hizo la siguiente declaración: “La paz os dejo mi paz os doy. No la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo”. “Permítanme compartir sugerencias mediante las cuales podemos obtener la paz en Cristo, que es el antídoto a estos momentos que nos quitan el sueño, estos momentos que nos hace andar con la cabeza agachada, preocupados o nos hace tener un poco de mal humor. La primera cosa que les invito a hacer, sin importar qué tan lejos se sienta de Dios o qué cosas hayan hecho de sus vidas o qué malas decisiones hayan tomado, es que se acerquen a Jesucristo. ¿Cómo? A veces es, simplemente, pensar en Él, estudiar las escrituras, apartarnos a un lugar especial y tranquilo en donde podamos elevar nuestras plegarias y oraciones a Él. Hablemos con Él. Esto les va a traer paz y van a ver cómo esta adversidad va a ser más llevadera. Una vez que puedan sentir esta paz en Cristo, gradualmente, va a ir creciendo y van a ir viendo otras maneras de acercarse a Él”.

“Traten de imitar lo que hizo en su vida. El Señor pasó consolando al afligido y ayudando al necesitado. Mis queridos hermanos, les testifico que el Señor es la fuente de la paz que necesitamos. No importa que es lo que suceda a nuestro alrededor, qué tan difícil sea. Podemos obtener la paz que viene de Él, que es un bálsamo sanador en nuestras vidas. Comparto estas cosas en nombre de Jesucristo. Amén”.