Antonio Zaiek: “Oro para que el Espíritu Santo acompañe a las personas que están solas durante esta cuarentena”

07/06/2020 - 10:41 Santiago

Antonio Zaiek, Pastor de la Iglesia Bautista del Centro, en Santiago

Estamos viviendo tiempo de crisis, una pandemia a nivel mundial está afectando a toda la humanidad y también a nosotros, los santiagueños. Esta es una tormenta que está angustiando a toda la sociedad. Todos estamos en el mismo mar y en una tormenta que parece que nos va a destruir, pero no todos estamos en el mismo bote. Algunos están en un yate, otros en un bote a remo y otros agarrados de un palo para no hundirse. Esta es la realidad, la realidad de muchos hogares santiagueños. No todos vivimos la misma realidad.

Quiero orar por esas familias que están sufriendo, por esas familias que están angustiadas, que no saben cómo llegar a fin de mes, por aquellos que no pueden visitar a sus padres ancianos, por aquellos que están teniendo crisis familiares, por aquellos que están afligidos, angustiados, se están deprimiendo y aquellos que no saben qué les depara el futuro.

Quiero orar por todos ustedes: Padre, en el nombre de Jesús, en este día oro por toda la familia santiagueña, por todos los santiagueños, principalmente los matrimonios. Oro para que haya restauración matrimonial, para que haya reconciliación entre padres e hijos, reconciliación entre los hermanos, que haya paz y armonía dentro de la familia, que puedan estar unidos y luchando juntos para salir adelante.

Oro por todos los que están enfermos. Padre, Jesucristo murió en la cruz para que por sus llagas nosotros fuésemos sanados. Declaro sanidad del cielo para todos los que están enfermos. Oro para que el Espíritu Santo acompañe a todas aquellas personas que están solas durante esta cuarentena. Oramos para que se abran las ventanas de los cielos y derrames una provisión para aquellos que tienen necesidad de alimento, económicas. Y te pido especialmente por nuestros ancianos para que puedan sentirse bien, estar sanos y para que puedan recibir visitas de sus hijos, para que sea un tiempo realmente de amores. Declaro que se levante un altar encendido en cada hogar.

Padre, declaro en el nombre de Jesús, que tu paz, que tu favor, que tu gracia y tu misericordia se derrame sobre todos los hogares santiagueños y que todos vamos a llegar a un puerto seguro cuando termine esta cuarentena.