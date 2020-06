“El desempleo llegará al 16% y la pobreza, más alta que en 2002”

07/06/2020 - 23:36 Economía

Dos economistas consultados por EL LIBERAL coincidieron en que la salida de la pandemia será con una gran pérdida de puestos laborales y que hacia fin de año se podrá llegar a duplicar la tasa de desempleo, con un alto riesgo inflacionario.

En diálogo con EL LIBERAL, los analistas Orlando Ferreres (OJF y Asociados) y Camilo Tiscornia (CT y Asociados) se refirieron a la situación de la inflación y del empleo.

En primer término, sobre los datos inflacionarios de mayo que el Indec informará el jueves, Ferreres indicó que “a nosotros la inflación de mayo nos dio 1,3% con 1,7% en productos básicos (núcleo) y 45% interanual pero lo que esperamos es 54% para fin de año. Va a haber un poco de crecimiento, pero no demasiado. Estos meses, marzo, abril y mayo dan alrededor de 1,5% mensual”.

A su vez señaló en cuanto a la situación del empleo que “lo que se puede esperar es que va a haber un desempleo bastante fuerte y una pobreza muy grande. ¿A cuánto puede llegar el desempleo? Puede subir hasta 15 ó 16% y la pobreza puede escalar 5 a 10 puntos, o sea que si estaba en 35 ó 36, puede llegar a 49% para fin de año”.

Puntualizó que “es un número muy grande y quizá el año que viene mejorará, pero vamos a cifras más altas que la crisis de 2002 que fue 55%”.

En tanto, al ser consultado respecto de si el Gobierno no tiene medios para frenar la destrucción de empleos, indicó que “las herramientas del gobierno son prohibiciones, pero ya no dan resultado. Es difícil que tenga una herramienta útil. Al cerrar las empresas también van a caer los empleos. Habrá bastante desempleo, no tiene forma de evitarlo. Esto puede suceder hacia el último trimestre, quizá a fin de año sea algo más alto que esos porcentajes el nivel de desocupación”.

Tiscornia: “el riesgo inflacionario post cuarentena es muy relevante”

El economista Camilo Tiscornia señaló que la medición de la inflación que realizaron desde la consultora CT y Asociados dio 1,3% en mayo, en la cual “los alimentos siguieron jugando un papel importante. Es menor a la que hubo en meses anteriores y muestra que está bastante contenida la inflación a causa de la recesión”.

Agregó que además de la recesión “junto con eso se tiene el manejo del tipo de cambio que hace el Gobierno, que lo mueve bastante lentamente, y el congelamiento de las tarifas por supuesto. Toda esta combinación explica el porqué la inflación se mantiene contenida”.

El analista subrayó que “la emisión monetaria es un gran riesgo para adelante. No queda muy claro en qué momento se va a presentar sus efectos. Hasta ahora, la principal fuerza antiinflacionaria es la recesión. Pero creo que a medida que la actividad económica se vaya normalizando, cuando se vaya levantando la cuarentena, eso va a ser cada vez más complicado para el tema inflacionario”.

Puntualizó que “en la medida que repunte la actividad creo que hay más chances que los empresarios puedan validar aumentos de precios, dada la cantidad enorme de liquidez que se volcó al mercado. En algún momento esa liquidez ya estaba presionando en los tipos de cambio alternativo. En mayo creo que fue el pico y por eso el gobierno tomó todas las medida que adoptó. Pero cuando pase la recesión eso va a ir pegando en todos los bienes y servicios y ahí va a haber un gran desafío para el gobierno para evitar que la inflación se dispare”.

Destacó que “al mismo tiempo creo que es una oportunidad el hecho que la inflación se haya frenado a causa de la recesión que, bien aprovechada por el gobierno, podría ser una buena forma de tratar de hacer una buena lucha contra la inflación aprovechando que evidentemente la recesión cortó un poco la inercia inflacionaria. Pero no lo veo al Gobierno en este momento luchando contra eso ni tampoco creo que tenga muy claro cómo van a hacer para retirar liquidez del mercado. El riesgo inflacionario es muy relevante”.

A su vez, al ser consultado sobre la perspectiva para el empleo en la post cuarentena, dijo: “Creo que va a haber un pico muy importante de desempleo, que es el que estamos transitando, coherente con que el peor momento para la actividad seguramente haya sido abril. Así que cuando la EPH (Encuesta Permanente de Hogares) lance la medición del segundo trimestre la tasa de desempleo de abril, mayo y junio va a ser un salto muy importante que cuesta cuantificar ahora”.

Añadió que “más alla que la actividad económica pueda repuntar y ello más adelante debería ayudar a bajar el desempleo, me parece que la baja va a ser lenta. Esto sucede porque en todo este proceso en la actividad económica va a haber cambios muy importantes en el modo de producir después de la pandemia, que van a ser permanentes. Esto va a redundar en menos puestos de trabajo en mucho sectores. También habrá oportunidades en otros, pero esencialmente va a haber menos puestos de trabajo”.

Apuntó Tiscornia que “los que se están destruyendo hoy en día no creo que se recuperen definitivamente. Más allá de que la actividad económica pueda recuperarse, la absorción del desempleo que se crea ahora va a ser un gran desafío también junto con la inflación. Por eso el gobierno va a tener un panorama económico muy complicado para gestionar hacia adelante”.