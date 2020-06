“Kily” Vega, el multicampeón del Ferro

08/06/2020 - 00:55 Deportivo

Sin dudas Cristian Vega fue uno de los jugadores de mayor crecimiento en el último año. Afrontó el enorme desafío de debutar en la máxima categoría y no solamente demostró estar a la altura, sino que fue una de las grandes revelaciones de la Superliga.

Central Córdoba es la segunda casa del “Kily” y por eso tal vez él tenga más derecho que cualquiera a celebrar el primera aniversario de ese histórico ascenso obtenido en Junín.

“El ascenso a Superliga significó muchísimo para mí. Fue un sueño cumplido, una tarde de muchos sentimientos encontrados”, dijo el volante bandeño en diálogo con EL LIBERAL al comenzar a recordar esa conquista.

Pero para llegar a ese histórico 8 de junio del 2019, el “Kily” pasó por todas las categorías del club. Y en todas fue campeón. El volante, de 26 años, llegó cuando tenía 13 a Central Córdoba, tras haber hecho escuelita de fútbol en Los Galguitos. Es decir que Vega lleva la mitad de su vida en Central Córdoba.

“Estoy seguro que para todos los que formamos parte del plantel que conseguimos el ascenso, tiene un significado muy importante, de eso no hay dudas. En lo personal, este logro, después de haber vivido tantos años en el club y haber pasado por muchísimas situaciones, tiene un plus y es algo que no tiene precio”, explicó el volante.

Los títulos costaron en llegar para Vega, pero una vez que llegaron, no pararon. No pudo dar vueltas olímpicas en Novena, Octava ni Séptima, pero el “Kily” se sacó la espina en su último año de inferiores siendo campeón en Sexta, venciendo en la final a Mitre. En ese mismo 2010 fue promovido a la Reserva y debutó en la Primera local. Y en ambas fue campeón.

Luego repitió títulos en Reserva y Primera hasta debutar en el Federal A en el 2013. Un año después, consiguió su primer ascenso a la B Nacional.

Tras el trago amargo del descenso en el 2017, se dio el gusto de celebrar dos ascensos consecutivos: a la BN en 2018 y a Superliga en 2019.

A un año de ese último gran logro, el “Kily” confesó que las sensaciones de aquel día no cambiaron. “Las sensaciones lindas que uno ha vivido en ese momento siempre están presentes y siempre lo estarán. Es un logro muy importante que jamás voy a olvidar”, remarcó.

“El primero momento que recuerdo es poder hacer la entrada en calor normalmente porque venía de una semana muy complicada pues no sabía si iba a poder jugar por la lesión. Luego el del penal del ‘Pelado’ y el festejo en el vestuario con el plantel”, agregó.

El “Kily” confesó que “no tenía” ninguna cábala en esa temporada del ascenso. El regreso a Santiago es algo que “tampoco olvidaremos porque el recibimiento que nos hicieron fue increíble”.

“Volver a ver esas imágenes me causa felicidad, son momentos inolvidables como lo será para todo Central Córdoba”, finalizó.