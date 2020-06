Diego Rodriguez: “Debería volver a Defensa y Justicia, dueño de mi pase”

08/06/2020 - 00:58 Deportivo

Se vienen tiempo de decisiones importantes en Central Córdoba. Definida la contratación de Alfredo Berti como entrenador, será él mismo, junto al mánager Alexis Ferrero y los integrantes de la subcomisión de fútbol, quien deba decidir que jugadores siguen en el plantel.

La gran mayoría de los futbolistas del Ferro están a préstamo. Y esos vínculos caducan el próximo 30 de junio. Uno de ellos es el arquero Diego Rodríguez, quien ayer se refirió a su futuro.

“Todavía no he tenido diálogo con el técnico. Quizás están analizando que ocurrirá el semestre que viene y por eso no han hablado todavía con nosotros. Los entrenamientos los está mandando el profe que quedó a cargo, que pertenece al club. Él nos envía las rutinas que realizamos en nuestras cosas”, dijo en diálogo con TyC Sports.

Cuando al “Ruso” le contestaron si sabe que puede pasar el 1 de julio, respondió: “Por el momento yo debería volver a Defensa y Justicia, que es el club dueño de mi pase. Pero gracias a Dios estoy recibiendo sondeos de varias partes porque uno tiene que empezar a analizar las situaciones posibles. Hay otros chicos que están pasando un momento más delicado porque se les vence el contrato y no saben qué va a pasar”.

De todas formas, el arquero ferroviario fue cauto y explicó sobre esos sondeos. “Te llaman, te preguntan. No es algo concreto porque no se sabe qué va a pasar. Todavía habrá tiempo para que llegue algo formal, mientras tanto hay que entrenar, no bajar los brazos y estar bien para cuando el fútbol vuelva”, concluyó.