Alberto Fernández, contra dirigentes del fútbol argentino: “Algo está mal”

08/06/2020 - 01:34 Deportivo

El presidente Alberto Fernández fue crítico con la actitud de los dirigentes del fútbol argentino y cuestionó los numerosos cambios estructurales que se hicieron en los últimos años.

En ese sentido, aseguró que los dirigentes “deben replantearse cómo funciona” el fútbol en nuestro país y “diseñar una organización que rinda frutos”.

En diálogo con TyC Sports, afirmó que todos estos conceptos los entregó “como hincha de fútbol”, aunque reconoció que “es díficil disociar esa condición con la de Presidente”.

“El fútbol argentino debe replantearse cómo funciona, porque hace mucho no está funcionando bien. Si decidimos ser un país formador de grandes jugadores, tenemos que darle otra atención a nuestras inferiores”, ejemplificó.

En esa línea, añadió que “el fútbol es víctima de una Argentina que vive siempre en la coyuntura, que piensa en ver en cómo paso el día de hoy”.

“Un día juegan 19 equipos y otro día juegan 30. Un día necesitamos que desciendan cuatro y otro día que no descienda nadie. Todo tiene una cuota de improvisación que uno no entiende. Cuando la Superliga no existía el fútbol argentino se caía a pedazos y al día siguiente la Superliga se termina. Uno no entiende nada lo que están haciendo con el fútbol”, ejemplificó.

Por último, aseguró: “Algo está mal. No le quiero echar la culpa a nadie porque no debe ser fácil resolver esas cosas, pero los presidentes del fútbol argentino deberían pensar en cómo diseñar una organización de fútbol que rinda frutos”.

“Si queremos ser un país exportador de jugadores, ¿qué atención le prestamos a las inferiores?. Cómo debemos organizar los torneos para que sirvan de vidrira para los jugadores que queremos exportar. Y si los queremos contener, ¿qué hacemos?, porque con las finanzas argentinas es muy difícil competir no con Europa, sino con Brasil o México. No sé cuántos enemigos me gano en este momento, pero son preguntas que me hago como hincha”, completó.