Boca dio marcha atrás y retrotrajo el precio de los abonos de plateas a junio

08/06/2020 - 01:38 Mundo Boca

Boca Juniors retrotajo el precio de sus abonos de plateas a junio del año pasado para poner fin a una polémica suscitada por un ajuste del 30% aplicado a algunos socios, quienes expresaron sus quejas en las cuentas oficiales del club en redes sociales.

“En una decisión que apunta a atenuar el impacto económico derivado de la pandemia Covid 19, el Club Atlético Boca Juniors decidió mantener los valores de la última renovación de abonos, conservando el precio de junio 2019 y así los meses subsiguientes hasta la reanudación del campeonato”, informa un comunicado de la entidad ‘xeneize’.

“También se están analizando otras medidas de compensación que tienen por objeto agradecer el cumplimiento, el respaldo y el acompañamiento del socio en una situación tan compleja como la actual”, adelanta el mensaje.

Antes de esa comunicación, el propio presidente Alberto Fernández había mostrado su desacuerdo por la medida en una nota con TyC Sports: “Estamos en un país que tiene congeladas las tarifas de luz y de gas, y en ese país no se pueden aumentar las plateas de los clubes que no juegan al fútbol y que no brindan el placer de ver a nuestros clubes. Estoy seguro que eso no está bien”.

Por otro lado, los vecinos más nombrados de la Bombonera se reunieron ayer en las adyacencias del estadio de Boca para manifestar públicamente su postura con respecto al proyecto de la dirigencia xeneize para ampliar el Alberto J. Armando, que para eso debería comprar las propiedades de la calle Del Valle Iberlucea.