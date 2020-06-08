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CARTELERA TV / 9 de junio de 2020

A LAS 21.15 LIBERTAD DE OPINIÓN

- 20:32 Cartelera

CANAL 7

07.55 APERTURA DE

TRANSMISIÓN

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 NICK JR.

09.30 JUNTOS PODEMOS

LOGRARLO

10.15 CASADOS CON HIJOS

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA

MATUTINA

11.45 EL PRECIO JUSTO

13.00 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN

14.00 SORTEO DE MONO FECHAS

14.10 SORTEO DE TÓMBOLA

VESPERTINA

14.30 CORTÁ POR LOZANO

17.00 ¿Y TÚ QUIÉN ERES?

18.00 ALAS ROTAS

19.00 ELIF

20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN

CENTRAL

21.15 LIBERTAD DE OPINIÓN

22.30 JESÚS

23.45 30 AÑOS JUNTOS

00.45 STAFF

01.00 CIERRE DE

TRANSMISIÓN


CANAL 14

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 SÁBADO SAGRADO

14.30 NOTICIERO 7 (1ª Edición)

15.30 EN ARMONÍA

16.00 EL CLÁSICO: MITRE vs.

ESTUDIANTES

18.00 VA DE NUEVO

18.30 BÁSQUET FEMENINO:

JUVENTUD BELGRANO vs.

HURACAN (R)

20.00 MÁS FÚTBOL

21.00 RUIDO DE MOTORES

21.30 PODIO

22.00 PASIÓN POR EL TURF

22.30 NOTICIERO 7 (2ª Edición)

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