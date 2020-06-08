CARTELERA TV / 9 de junio de 2020

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CANAL 7
07.55 APERTURA DE
TRANSMISIÓN
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 NICK JR.
09.30 JUNTOS PODEMOS
LOGRARLO
10.15 CASADOS CON HIJOS
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA
MATUTINA
11.45 EL PRECIO JUSTO
13.00 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN
14.00 SORTEO DE MONO FECHAS
14.10 SORTEO DE TÓMBOLA
VESPERTINA
14.30 CORTÁ POR LOZANO
17.00 ¿Y TÚ QUIÉN ERES?
18.00 ALAS ROTAS
19.00 ELIF
20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN
CENTRAL
21.15 LIBERTAD DE OPINIÓN
22.30 JESÚS
23.45 30 AÑOS JUNTOS
00.45 STAFF
01.00 CIERRE DE
TRANSMISIÓN
CANAL 14
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 SÁBADO SAGRADO
14.30 NOTICIERO 7 (1ª Edición)
15.30 EN ARMONÍA
16.00 EL CLÁSICO: MITRE vs.
ESTUDIANTES
18.00 VA DE NUEVO
18.30 BÁSQUET FEMENINO:
JUVENTUD BELGRANO vs.
HURACAN (R)
20.00 MÁS FÚTBOL
21.00 RUIDO DE MOTORES
21.30 PODIO
22.00 PASIÓN POR EL TURF
22.30 NOTICIERO 7 (2ª Edición)