Vélez, otra vez enfrenta a Barbieri

“Dicen que los cáncer tienen nombre”, señaló Carmen Barbieri durante una entrevista radial, en alusión a la enfermedad que enfrenta su hijo.

Y agregó: “Santiago (Bal) decía que cada cáncer que tuvo tenía un nombre, repetía ‘cada cáncer grande que tuve tiene un nombre, un disgusto’. No voy a dar los nombres porque es un tema de Santiago”.

Las declaraciones se viralizaron a través de distintos programas de televisión, y en el inconciente colectivo se activó el recuerdo de aquella traumática separación de “Fede” con Barbie Vélez, en la que hubo incluso denuncia por violencia de género.

Es más, Carmen envió un audio a Intrusos negando que haya vinculado el cáncer de su hijo con la relación que tuvo con Barbie.

“Yo en la vida, ni por mi corazón ni por mi alma, pasó la idea de que mi hijo tiene cáncer y está pasando este problema por el disgusto que tuvo alguna vez con esta señorita que se está nombrando. Al contrario, ¿cómo voy a pensar una cosa así?”, dijo.

No obstante, el ciclo “Los Ángeles de la Mañana”, buscó las palabras de Nazarena Vélez, la madre de Barbie, quien intentó bajar el tenor a la polémica.

“No tengo nada para decir. Yo tengo mi mamá con cáncer y no sé qué nombre tiene el cáncer de mi mamá que lo tiene desde hace 15 años”, señaló. Y siguió: “No sé a qué se quiso referir y le tengo mucho respeto por el momento que está pasando como mamá. No pienso contestar nada hiriente”.

Por otra parte, señaló: “No es que me resbala, pero trato de verlo con una cierta distancia y siempre pensando en qué me pasaría a mí como mamá o qué diría yo en ese lugar si me pasara una cosa así... Entonces yo no sé las barbaridades que podría estar diciendo o cómo me funcionaría la cabeza, si es que me funcionara. Hay que estar en su lugar”.

Vélez no quiere polemizar

Barbie Vélez también eligió no entrar en la polémica. “Hay cosas y dichos que me han afectado. Este particularmente no porque me parece que no resiste análisis ni nada”, dijo también en “Los Ángeles de la Mañana”.

Y continuó: “Mi abuelo murió de cáncer y jamás podría decir que fue por culpa de alguien. Es algo ilógico. Bajo ningún punto de vista resiste análisis. Es imposible decir algo”.

Sobre su decisión de mantenerse completamente ajena a lo que vive “Fede

“ Bal, Barbie explicó: “Jamás le desearía el mal a alguien. Lo digo sin ironía, me conocen. Mi abuelo falleció de cáncer y jamás me podría reír o burlar de eso. Pero no soy hipócrita, es la verdad”.l