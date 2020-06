Fernández intervino la firma Vicentín y generó críticas de varios sectores

08/06/2020 - 23:56 Economía

El presidente Alberto Fernández afirmó que el rescate del Grupo Vicentin significa un “paso adelante hacia la soberanía alimentaria” del país, al anunciar la firma de un Decreto de Necesidad y Urgencia para la intervención de la empresa y el envío al Congreso de un proyecto de ley de expropiación para afrontar el proceso de concurso preventivo que podría derivar en su quiebra.

La decisión, generó cuestionamientos de distintos sectores de la actividad privada, del ámbito empresario, ruralista y analistas económicos que ven en la decisión oficial, un intento de mayor intervencionismo estatal.

El 10 de febrero pasado, la empresa Vicentín, una de las principales compañías agroexportadoras de la Argentina, solicitó la apertura de su concurso preventivo de acreedores, tras la cesación de pagos en la que cayó en diciembre, cuando no pudo pagar deudas con proveedores por US$ 350 millones.

En total, la deuda de Vicentín asciende a US$ 1.350 millones, de los cuales unos US$ 1.000 millones son con los bancos y otros US$ 350 millones con empresas del sector agrícola.

El Banco Nación es el principal acreedor de la empresa, por un monto superior a los $18.000 millones, seguido por el Provincia, con $ 1.600 millones, y el Banco de Industria y Comercio Exterior (Bice), con $ 5 millones.

El anuncio fue realizado por Alberto Fernández junto al ministro de Desarrollo Productivo Matías Kulfas.

El Presidente señaló que todos los activos del Grupo Vicentín pasarán a formar parte de un fondo fiduciario cuya gestión le será encomendada a YPF Agro, una unidad de negocio de la petrolera YPF.

Al frente de la intervención estará Gabriel Delgado, un experto con amplia experiencia en el sector y ex secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca entre 2013 y 2015, es doctor en Finanzas de la Universidad del Cema y economista del Inta.

“Queremos que la empresa siga funcionando, que los trabajadores mantengan sus puestos de trabajo y que los pequeños productores puedan seguir vendiéndole lo que producen”, subrayó el Presidente.

Alberto Fernández destacó que el objetivo es “rescatar a la empresa en favor de la economía argentina y de una parte de la economía que tiene particular relevancia como es el mercado de granos y de cereales”.

“Que el Estado cuente con una empresa testigo en el sector es algo muy importante”, expresó, y consideró que la medida es “estratégica” y que “favorece a la Argentina para lograr la soberanía alimentaria”.

El Presidente adelantó que hoy se harán presentes en la sede de la empresa el ministro Kulfas y Gabriel Delgado, para hacerse cargo de la intervención y tomar cartas en el concurso de acreedores.

En ese marco, Kulfas destacó la importancia de “tener una empresa testigo en el mercado de granos y en el de cambios” y precisó que hoy con el CEO de YPF, Sergio Affronti, aprobarán la propuesta en el directorio. l