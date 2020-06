“El argentino está bien visto en Francia”

09/06/2020 - 00:22 Deportivo

Desde la reciente disolución de la franquicia argentina Jaguares que no jugará el Super Rugby, en donde están muchos Pumas y los santiagueños Bautista Pedemonte, Tomás Lezana, Facundo Isa, muchos ya hicieron las valijas para partir hacia el rugby europeo, pero lo llamativo es que la mayoría va a recaer,como ya ocurriera en otras temporadas, en Francia, luego que la UAR les diera vía libre.

Ante esta situación EL LIBERAL tuvo un mano a mano con el ex primera línea santiagueño, Jorge “Polenta” García, quien jugó por catorce temporadas en Francia desde 2004 en La Rochelle, en Bayonne (2005 al 2007), Pau (2007 al 2009) en Tarbes y en Chamberi (2014/15), para saber por qué los franceses prefieren a los argentinos.

“Polenta” García advirtió que cree que uno de los motivos es porque el jugador argentino se adapta muy bien a un país y porque no afloja nunca en la cancha. “Nosotros tenemos mucho de la cultura de Francia, España e Italia. Fijate que no hace mucho tiempo atrás jugábamos y nos comprometíamos en el club de manera amateur. Y de repente, imaginate lo que fue pasar al profesionalismo y encima que te paguen por hacer lo que te gusta”,indicó.

Luego, García prosiguió con el relato: “El argentino lo toma muy en serio al compromiso con el rugby. Te digo por experiencia, si un jugador argentino tiene una molestia juega lo mismo, cosa que no ocurre con un inglés o sudafricano. A mí me tocó jugar lesionado, aunque no es lo aconsejable, pero el entrenador sabía que podía confiar en mí y que iba a dar todo. Es por esta actitud que el argentino está muy bien visto. También tiene que ver que se adaptan rápido a la lengua también que otros”.

Jaguares

Sobre la disolución de Jaguares, Jorge García señaló que es algo complicado. “Se venía trabajando muy bien con el entrenador Quesada con un sistema bueno desde la UAR, y ahora que pasó es un freno brusco que se pone. Creo que la posibilidad que le dan a los jugadores para irse a las ligas más fuertes como las europeas, y algunos al hemisferio sur me parece muy bueno como para mantener el nivel”, comentó.

Sobre las chances de los santiagueños para recalar en algún equipo europeo, salvo Isa que ya está en el Toulóon, García dijo que todos pueden llegar. “Tanto Bautista Pedemonte como Tomás Lezana son excelente jugadores, profesionales y buenas personas. Habrá que ver cómo será con el tema de los contratos por la pandemia, pero ellos seguro que podrían llegar. Y el ‘Negro’ Leguizamón estaba por arreglar en Estados Unidos, creo. Es realmente un ejemplo y hay que mantenerse por muchos años en el alto nivel como lo hace él”, aseguró este gran pilar santiagueño que hoy disfruta de la ovalada en familia en su Santiago querido, a donde regresó a finales del 2015 para quedarse pasa siempre .l