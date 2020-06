Ariel Puchetta, a solas con EL LIBERAL y sus lectores

09/06/2020 - 20:51 Pura Vida

Hace mucho tiempo que Ariel Puchetta, el líder de Ráfaga quería cantar “Volver a empezar”, el tema que es ya un himno del cancionero de Alejandro Lerner. Y la pandemia de coronavirus se convirtió en el momento propicio. No solo por el mensaje esperanzador que tiene la canción sino porque conectó a ambos artistas. Alejandro invitó a Ariel a participar en uno de sus envíos en vivo con los que matizó la cuarentena, y eso les permitió compartir este anhelo.

Puchetta invitó al destacado compositor y cantante a realizar un feat al ritmo de cumbia.

Cada uno de los músicos de Ráfaga y los cantantes grabaron desde sus casas con la dirección musical de Maury Juárez para luego pasar por las manos del ingeniero Miguel Senini quien ultimó los detalles de esta versión que cuenta con un videoclip dirigido por el propio Ariel junto a Martín Bruno (@matin bruno.ies) donde la idea es mostrar un país en acción donde los trabajadores puedan abrir sus puertas y volver a sus puestos de trabajo, los niños a las escuelas y los deportistas a sus deportes, etc.

Ariel Puchetta habló en exclusiva con EL LIBERAL, a través Instagram Live.

“La canción marca un ‘volver a empezar’, de una persona, en el trabajo, en lo que encare, porque hay veces que las cosas te van bien y otras, que no te va muy bien, pero siempre tienes la oportunidad de volver a empezar”, señaló Ariel.

Y continuó: “Y venía muy bien para esta época en la que la gente necesita de un envión para volver a empezar, para abrir sus negocios, aunque todo depende de esta pandemia y de lo que van dictaminando los mandatarios”.

Esta nueva versión de “Volver a empezar” tiene un video que se puede ver en el canal oficial de la banda en Youtube, adonde también encontrarán otras novedades.

“En este último tiempo hicimos ‘Vete de mi lado’, un tema de ‘Los Chacales’, que adaptamos al estilo nuestro, con una cantante asturiana. Luego ‘Resistiré’, ahora ‘Volver a empezar’, y la próxima será una canción inédita”, adelantó Puchetta.

En abril estrenaron su versión de “Resistiré”, que si bien no había nacido con la intención de compartirla como material de la banda en las distintas plataformas, la viralización en sus redes sociales, los obligó a retocar lo que habían hecho de entrecasa para difundirlo entre el público.

“Resistiré es un himno que lo utilizan en España como canción de aliento y la grabamos porque uno de los integrantes quería homenajear a su familia que está allá. Nos pidió que lo acompañáramos y no fue gestada para ser editada y lanzarla en distintas plataformas, sino que era de entrecasa. Pero después, el público empezó a pedirla. Entonces, mejoramos la grabación, el video y la subimos”, contó Ariel.

Ráfaga es uno de los grupos más escuchados en Spotify, y no es para menos. Tiene una larga trayectoria, cargada de éxitos, que avala su permanencia.

“El 7 de septiembre cumplimos años. El primer show en vivo fue en 1996, aunque desde el 94 que veníamos con grabaciones, videos, y proyectando esto que se fue retrasando un montón, pero llegó”, recordó Ariel.





“Haber ido a Sumampa y ver tanta gente que me bancó fue muy lindo”

En febrero de este año, “Ráfaga” se presentó en el Festival de Sumampa y generó el fervor de su público. Para Ariel Puchetta, su paso por Santiago del Estero tiene un significado emotivo, ya que parte de su familia vive en estas tierras.

“Impresionante lo de Sumampa. A mí, en lo particular me gusta mucho porque vengo de familia de Santiago y de Tucumán. En Frías tengo muchos familiares, hermanos de mi papá, primos cantores, que cantan folclore. Por eso tengo un cariño especial por esta provincia y haber ido a Sumampa y ver tanta gente que me quiere y que me bancó en esta vuelta a Ráfaga fue muy lindo”, recordó Puchetta. Y desde que volvió a Ráfaga, no ha parado de hacer colaboraciones con intérpretes de otros géneros.

“Fueron surgiendo.. lo de Jimena Barón se dio cuando nos conocimos haciendo la publicidad de unas papas fritas. Ahí nos invitó a participar de un recital suyo y nosotros, al nuestro. Siempre le gustó Ráfaga y quería que hagamos algo juntos. Como estaba armando su disco, hicimos una pequeña participación”, dijo.

Y aclaró: “Algunos ven como que Ráfaga volvió a resurgir, pero Ráfaga nunca murió, y yo me mantuve también vigente”.l