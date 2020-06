Desgarrador: perro espera en un puente a su dueño que se suicidó hace cuatro días

09/06/2020 - 21:04 Mundo Web

En China un perro pasó cuatro días en el puente donde vio cómo su dueño se suicidó al saltar al agua del río Yangtsé en la ciudad de Wuhan. Según los informes, el perro se encontraba con su amo el 1 de junio.

"Pedimos a los oficiales revisar que es lo que pasó exactamente. Estaba todo realmente oscuro, no pudimos ver mucho en las cámaras de seguridad. Vimos que una persona saltó desde el puente", dijo el director de la Asociación de la Protección de Animales Pequeños de Wuhan, Du Fan.

Varias personas llevaron agua y comida al animal, aunque este siempre la rechazaba.

El 5 de junio un residente local, que responde al nombre de Xu, intentó adoptar al perro pero el animal huyó de su coche y todavía no fue encontrado. Los voluntarios están buscando al can para poder encontrarle un nuevo dueño.

