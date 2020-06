El colegio Cristo Rey, Nivel Primario celebra sus 30 años de vida institucional

09/06/2020 - 21:30 La Banda

El colegio Cristo Rey, Nivel Primario de esta ciudad, celebra hoy sus 30 años de servicio educativo, en un contexto singular a raíz del aislamiento impuesto por las autoridades nacionales y provinciales a causa de la pandemia de coronavirus.

Pero la fecha no pasará desapercibida ni mucho menos, y por ello, las autoridades del establecimiento organizaron actividades a través de las redes sociales.

Hoy a las 11 se oficiará una misa de acción de gracias en la parroquia Cristo Rey, que será transmitida a través de Facebook.

Mes aniversario

“Debido a la situación actual de emergencia sanitaria que atraviesa la sociedad mundial, esta institución Educativa fundada el 10 de junio de 1990 por el presbítero Pedro Fils Pierre, decidió tomar este mes de junio como su mes aniversario, compartiendo a través de la cuenta del Facebook del Colegio una programación diaria de actividades destinadas a los alumnos, docentes, familias y comunidad en general, con invitación especial a ex directivos, ex docentes y ex alumnos”’, puntualizó la licenciada Claudia Argañaraz, directora colegio Cristo Rey.

El lema de este mes aniversario es “Celebramos que cada uno de nosotros es una perla preciosa para el reinado de Cristo”, que según explicaron, “tiene que ver justamente con los ideales del fundador Padre Pierre al crear este colegio, que el mismo ofrezca una educación de calidad, formando a las personas desde su niñez, en los principios cristocéntricos de amor a Dios y al prójimo.

Actividades

Entre el programa de actos organizado por la institución, están las siguientes actividades: misa y celebración virtual de acción de gracias con bendición a la comunidad; canción inédita dedicada al colegio; videos con saludos de exdocentes y exalumnos; homenaje a la memoria del fundador del colegio, presbítero Pedro Fils Pierre; posteo de las artes; video Institucional; coreo virtual.

También está prevista la promesa a la bandera de los alumnos de 4º grado; coreos festivas, con traducciones en Inglés; juegos de ingenio Institucional; docentes aprendiendo en la virtualidad (formación, capacitación); Tic-Toc aniversario; festival de cierre.

Desde el establecimiento, destacaron que entre los invitados especiales para el ciclo de charlas formativas destinadas a los docentes de la institución, se encuentran: monseñor Ariel Torrado Mosconi (Pedagogía de la Esperanza), el teólogo chileno Lic Pedro Pablo Achondo Moya (Pedagogía del Afecto), y el Lic Diego Ramos (Pedagogía de la Autonomía y del diálogo). Todas estas capacitaciones a través de zoom.l