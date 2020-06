“Aymama” Méndez podría ser condenado a 13 años de cárcel por el crimen de Alsina

10/06/2020 - 00:05 Policiales

Carlos Enrique “Aymama” Méndez podría ser condenado a 13 años de prisión por el crimen de Daniel Alejandro Alsina, en el sangriento enfrentamiento en el que también perdió la vida el hermano del acusado, Ángel “Piringo” Méndez. La defensa de “Aymama” solicitó su absolución. El tribunal dará a conocer su decisión el próximo martes.

A través de una plataforma virtual, ayer tuvieron lugar los alegatos en el marco del juicio oral que se lleva adelante en contra de “Aymama” Méndez.

El Dr. Álvaro Cantos, fiscal de la Unidad de Recursos del Ministerio Público, solicitó una pena de 13 años de prisión para el imputado, señalando que los hechos ocurridos el 15 de febrero del 2016 en el barrio Industria, deben encuadrarse en la calificativa de “homicidio simple”.

Para el fiscal hay elementos suficientes para condenar a Méndez, como el autor material del crimen de Daniel Alsina.

Por su parte, los abogados defensores de “Aymama”, Dres. Juan José Saín y Walter Prado, solicitaron la absolución lisa y llana para el acusado y subsidiariamente la absolución por el beneficio de la duda. Para los abogados, no está acreditado que haya sido el acusado el que ultimó a Alsina.

El tribunal, integrado por los Dres. Alfredo Pérez Gallardo, Fernando Viaña y Daniela Campos, pasó a un cuarto intermedio y dará a conocer su resolución recién el próximo martes.

El caso

La tragedia sobrevino a las 14:15, en plena siesta del 15 de febrero del 2016 en una casa de calle Rodríguez al 2000 casi Avda. del Libertador, cerca del canal San Martín.

Según la investigación judicial, Ángel “Piringo” Méndez y su hermano Carlos “Aymama” Enrique Méndez arribaron a la casa de Daniel Alsina, con el propósito de obtener drogas, pero sin dinero.

Daniel Alejandro Alsina (24) dormía la siesta junto a su esposa e hijos. “Aymama” y “Piringo” Méndez golpearon las manos desde la vereda. Como habituaban fiar y no pagar, Alsina no hizo ruido y prefirió no abrir la puerta.

Desde afuera, los Méndez golpearon con fuerza las manos y empezaron a insultar al dueño de casa, dejándole en claro: “Sabemos que estás ahí; abrí m...”

Cansado de los gritos, Alsina se levantó y fue a abrirles la puerta. Antes había llamado por celular a su hermano porque los compradores estaban muy “pesados”.

Antes de que les abriera la puerta, “Aymama” habría saltado la tapia. En segundos, los Méndez coparon la casa y Alsina les exigió que se retiraran.

Hubo un intercambio de insultos, pero los Méndez dejaron en claro que no se irían con las manos vacías. Querían droga y Alsina les retrucó: “Fiarles, ni loco”.

En dos minutos, los Méndez extrajeron cuchillos y gritaron que matarían a Alsina, con familia incluida. Alsina sacó un arma de fuego.

Pero la supremacía física fue mayor y Alsina recibió al menos media docena de puñaladas. También alcanzó a abrir fuego, pero ya paralizado, sentado en un charco de sangre.

Con “Aymama” y “Piringo” Méndez aún en la casa de la víctima, arribaron los hermanos de Alsina. Al contemplarlo agonizante estalló el contragolpe.

2º capítulo

Los Méndez no tuvieron la misma agilidad para huir y cayeron bajo la lluvia de balas, mientras los Alsina gritaban que nadie saldría vivo.

En segundos, los dos Méndez recibieron varios tiros, pero igual pudieron escaparse y luego todos terminaron en el Hospital Regional.

Pese a los esfuerzos médicos, dejaron de existir Daniel Alejandro Alsina y Ángel “Piringo” Méndez.

El proceso iniciado hace más de 4 años, llegará a su final la próxima semana cuando el tribunal dé a conocer su veredicto.l