Nueva Autonomía y el principio de inclusión social

10/06/2020 - 00:38 Opinión

Pbro. Dr. Marcelo Trejo

Observatorio Provincial contra la Trata de Personas

Es ya una obviedad que el Coronavirus ha puesto un parate inédito. Desestabilizó las economías y políticas internacionales reinantes y también provocó modificaciones culturales y costumbres sociales. En contexto más local, dicha abrupta y peligrosa situación también puso en vilo los grandes festejos del Bicentenario de la Autonomía Provincial.

Ahora, alejados un poco de miedos y shock paralizantes, Santiago del Estero progresivamente va adquiriendo una práctica habitual de resguardo frente al Covid-19. Las normativas de salud y gestiones de protección pública fueron socialmente asumidas, cooperando así a la sensación general de seguridad.

Por supuesto, no faltan aquellos grupos protestones que atrapan incautos bajo la sofista excusa de libertad en cuarentena. Micro-sector argentino y su correlato local que nada tiene de nobleza patriota; solo defienden intereses no dichos. Sin embargo, sí enciende una alarma más intensa, ciertas actitudes de reparos excluyentes frente a quienes continúan arribando a tierras santiagueñas. Todo ello da a pensar que la pandemia no solo es un problema de salud; sino también como una cuestión social y un desafío ético.

Mientras se avanza en una lenta y ardua recuperación, emerge también el peligro de un egoísmo indiferente. Creer que “todo irá bien si me va bien a mí”; siendo que el Covid-19 no tiene límites ni tiempos ni fronteras. Cómo pensarse sanos e imperturbables en un mundo que hemos enfermado, es la pregunta que también deja la pandemia. (cf. SS. Francisco).

Por lo cual, revisar el sentido de la convivencia pública no solo es conveniente sino necesario. Y allí, la inclusión social o descarte será el axioma cualificador revelante.

Por ello, aunque los merecidos festejos de 200 años transcurridos se postergan; es loable la decisión continua de verificar socialmente el estilo de ciudadanía constituida y de sostener el discernimiento político acerca de qué provincia se forja. Tanto es así que, proyectar una Nueva Autonomía para Santiago del Estero adquiere un valor inédito.

Nueva Autonomía donde “todos los santiagueños son partes y actores” de este actual escenario del siglo XXI; y cuya madurez institucional de gobierno se alcanza cuando la inclusión “no se percibe como algo extraordinario, favor o dádiva sino como un derecho”. (cf. Dr. Gerardo Zamora).

En este gran contexto, el cuidado de los sectores populares más vulnerados evidencia un Santiago activado por el principio de inclusión. Los planes de emergencia social, tanto nacionales como provinciales, hablan de ello. El Estado provincial no sólo sostiene un camino preventivo de salud comunitaria sino también posibilita un estar económico capaz de contener a familias y barrios, mientras se espera con ansias una nueva normalidad funcional. Introducirse en otro tipo de especulaciones, durante este tiempo especial de pandemia, solo manifestaría algunos rasgos de aporofobia.

Contrariamente, lo complejo y amplio de la situación presente llamó también a reacción solidaria. Pequeñas y medianas organizaciones como también movimientos sociales del entorno santiagueño han elaborado distintas actividades de acompañamientos socio-ambiental.

De manera especial, en contexto de virus circulando, el retorno de los peones rurales temporarios podría haber puesto en tensión el principio de inclusión social y el derecho de vuelta al terruño. Nada de ello pasó. La gestión de gobierno provincial, mediante una eficaz aplicación del protocolo de salud y alimenticio, permite sostener tanto la tranquilidad pública como la acogida solícita de los trabajadores “golondrinas”. En esto también, la presencia y acompañamiento de sacerdotes y religiosas en lugares de aislamientos temporales, coopera ampliamente en el bienestar poblacional.

De la pandemia “se sale mejor o peor, pero no igual” (SS. Francisco). En este sentido, Santiago del Estero comprueba su avance con espíritu y prácticas de superación social. Modo comprobado que nutre un ideario político-institucional para estos tiempos y los venideros: una “Nueva Autonomía que nos merecemos; por una provincia más desarrollada y que cumpla metas en lo económico y social para todos”. (Cf. Dr. Gerardo Zamora). Un afán pretendido que tracciona hacia adelante a la gestión de gobierno; a la vez que esta misma gestión de gobierno configura a dicha Nueva Autonomía. Una doble y recíproca dimensión de un espacio político-institucional con más de diez años en su pasado y provocativa en su presente. Soñar construyendo no es una contradicción; más bien es la dinámica propia de la esperanza. l