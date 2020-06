Roberto Ayala: “A Gallardo, obvio que lo veo para la Selección, porque lo avalan sus títulos”

10/06/2020 - 00:50 Mundo River

Marcelo Gallardo es hoy uno de los entrenadores más reconocidos en el ámbito nacional e internacional y todo lo hecho en River Plate lo avala. El “Muñeco” está considerado entre los mejores del mundo y muchos lo postularon para hacerse cargo de la Selección Argentina en el futuro.

Y uno de los que habló al respecto fue el actual ayudante de campo de Lionel Scaloni en la Albiceleste: Roberto Fabián Ayala.

“Cómo no va a tener capacidad un técnico que ya tiene un cierto recorrido, que está en un club grande y que ganó cosas importantes. A nosotros nos tocó al revés: estar en el lugar que tal vez te toca con más bagaje. Eso no quiere decir que no tengas capacidad para estar ahí. Que no hemos vivido tantos partidos como entrenador, que no hemos tomado tantas decisiones, sí, pero hay capacidad de trabajo y de explicar lo que querés hacer. Es muy diferente el trabajo de Selección al de un equipo. Pero a Gallardo obvio que lo veo, porque lo avalan sus títulos, su forma de ser, de pensar y de ver el fútbol”, expresó el “Ratón” cuando analizó las chances del adiestrador de los millonarios.l