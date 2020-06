Pergolini y la dura crítica de Alberto Fernández: “Fueron palabras sinceras”

10/06/2020 - 00:54 Mundo Boca

Mario Pergolini, vicepresidente primero de Boca Juniors, se refirió a las palabras críticas sobre el fútbol argentino del presidente Alberto Fernández y aseguró que ‘me llamó la atención sus palabras, fueron muy sinceras. Yo a veces digo lo mismo. Suscribo que son muy entendibles, el fútbol argentino es muy inestable’.

‘Vamos a la Superliga después volvemos a la AFA y después la AFA no. La Argentina tiene un problema dirigencial y los dirigentes cuando no les gusta algo a su manera lo cambian de forma muy brusca, dijo ayer Pergolini en ‘De lado a lado’ por AM 1030 Del Plata.

También opinó sobre su experiencia de apenas cinco meses como dirigente: ‘hace poco que estoy dirigente, veo en el fútbol la secundaria que después se ve en la política Argentina. Nunca se planifica nada a 10 años, todo es el hoy y la urgencia. Todo depende del resultado’

Y puso como ejemplo este momento de Boca: ‘nosotros podemos cambiar el estadio, hacer cosas para los socios, darle sus beneficios, hacer un club más grande, más social, pero si la pelota no entra, eso te condiciona mucho. No sé si hay algo así en otros países, acá te eligen para que ganes campeonatos, no para que hagas algo por el club’.

‘Nosotros, seamos sinceros, tuvimos una suerte increíble. Le cambiamos la actitud al plantel, todo bárbaro, pero dependimos de que River en el último partido empatara. Una alegría increíble, lo disfrutamos pero hay que seguir adelante’, añadió.

Cambios

Pergolini opinó sobre la nueva Liga profesional y los derechos de imagen: ‘esto empezó con (el presidente Jorge Amor) Ameal, que me dijo que quería que Boca mejore el tema de los derechos. Por suerte me escucha, ya que el fútbol no depende solo de los ingresos de las entradas y los socios, tenemos que buscar cosas más amplias con la tecnología y todo eso. Me dijo porque no hacerlo también para el fútbol argentino y estamos en eso’.

‘Cuando lo empecé a armar hablé con varios presidentes. Nos faltan muchas cosas, no tenemos venta del producto en el exterior. Cada club debería tener ciertos controles para ciertas regiones. Las cosas van a cambiar ya no todo va a ser por televisión por cable, empiezan a jugar otros como Facebook y nos vamos a tener que adaptar’, agregó.l