Morientes sobre Messi: “Es superlativo y especial”

10/06/2020 - 01:19 Deportivo

El ex delantero Fernando Morientes, embajador de LaLiga de España, que se reanudará el próximo viernes, aseguró que no se imagina al argentino Lionel Messi en otra competición y tampoco afuera de Barcelona.

A dos días de la reanudación de La Liga, después de tres meses sin actividad por la pandemia de coronavirus, Morientes pronosticó que Messi terminará su carrera en Barcelona.

“No me imagino a Messi afuera de LaLiga y tampoco afuera del Barcelona. Me recuerda a jugadores como (Paolo) Maldini, (Francesco) Totti o (Carles) Puyol, que jugaron toda su vida en el mismo club. Messi es el jugador más importante del ‘Barça’ y lo seguirá siendo hasta que termine su carrera”, aseguró el ex futbolista español en una conferencia de prensa virtual organizada por LaLiga.

El ex delantero de Real Madrid, Valencia, Zaragoza y Albacete sostuvo que el título se definirá entre el ‘blaugrana’ y el ‘merengue’, cuya diferencia es de dos puntos a favor del club catalán, al tiempo que descartó que el equipo madrileño tenga favoritismo por el desgaste físico que pueda llegar a sentir Messi, próximo a cumplir 33 años, en un ajustado calendario.

“Messi demostró ser un jugador superdotado tanto al principio como al final de la temporada. Es un jugador superlativo y especial. No creo que tenga favoritismo Real Madrid pero sí considero que los clubes grandes tienen muchos jugadores de calidad y están acostumbrados a jugar cada tres días”, dijo Morientes, de 44 años.

El ex jugador, quien durante su extensa carrera convirtió 122 goles en 328 partidos disputados en la élite del fútbol español, también avaló el posible desembarco del delantero Lautaro Martínez en el fútbol español y admitió que tiene una “debilidad” futbolística por su ex compañero Éver Banega, quien al terminar la temporada se mudará a Arabia Saudita.

“Es cierto que en los medios se habló mucho del interés de Barcelona y también algo se habló del Madrid. Lautaro me parece un jugador con condiciones interesantes. Tiene visión de juego y gol”, indicó sobre el atacante del Inter de Italia.l