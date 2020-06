Beneplácito en el ciclismo y atletismo

10/06/2020 - 01:34 Deportivo

El Gobierno Provincial acaba de flexibilizar otras actividades comerciales y también deportivas para esta nueva etapa de la cuarentena que seguirá hasta este 28 de junio. Se trata del atletismo y el ciclismo no competitivo, pero esta nueva apertura causó una alegría en deportistas y dirigentes ligados a estos deportes.

Se trata de Belén Buena (ciclismo de ruta), Gerardo Atía (atletismo), Héctor Ciappino (directivo del BMX) y Marcelo Cisneros (dirigente de MTB), quienes coincidieron en señalar que esta posibilidad que se abrirá a partir de hoy en la provincia será muy beneficiosa para los deportistas.

Belén Buena campeona provincial y Argentina de ciclismo de ruta, se mostró feliz por la vuelta a los entrenamientos. “Al principio me costó mucho acostumbrarme a esto de la cuarentena. Me acuerdo que aproveché para salir a entrenar el último día y después anunciaron la cuarentena obligatoria, de ahí comencé a entrenar en mi casa, con el rolo y algunas rutinas de gym. Fue medio complicado, porque no sabíamos qué nos esperaba para más adelante y la incertidumbre de si iba a o no haber carreras”, contó.

La pedalista agregó: “Con mis entrenadores, Adrián Gariboldi y Hernán Borgnino decidimos que me tome un descanso, para estar tranquila. Hace 9 años que corro y nunca me había tomado un descanso. Así que cuando me enteré de que podíamos salir a entrenar me puse feliz. Ahora me están preparando las rutinas. Seguro que los primeros días van a ser tranquilas para poder volver a adaptarme, y conociéndolos a mis entrenadores después va a ser exigente, para llegar a buscar luego buenos resultados”.

Por el lado del atletismo, el destacado fondista capitalino Gerardo Atía confesó que la medida es muy positiva. “Esto nos permite salir a hacer tanto lo que nos gusta que es correr, así que estoy contento por ello. Yo he parado dos semanas nada más y luego estuve activo bastante. He trabajo otras cuestiones que por ahí no se suele hacer cuando hay carreras como fuerza, estabilidad etc., y me encuentro bien. Ahora espero tener una puesta a punto pronto que no va a demorar mucho, pero hay que tomarlo con cautela. No hay que hacer muchos kilómetros de golpe para evitar lesiones. Mañana- por hoy- comenzaré trotando, y luego a seguir de a poco con 10 kilómetros suaves en el parque o en algún otro lugar. Vamos a estar listos para cuando vuelvan las competencias”, dijo.

BMX

En el bicicross, el titular de la Federación de Santiago, Héctor Ciappino, comentó que están a la espera de que se habiliten la pista para que los chicos puedan volver a la actividad. “Sólo esperamos la respuesta del secretario de Deportes para volver cuando lo disponga. La pista está lista y nosotros presentamos un protocolo”, contó.

En tanto que Marcelo Cisneros de MTB celebró la vuelta a la actividad, aunque de manera parcial. “A nivel club no estamos habilitados, pero los chicos de a poco ya pueden ir tomando ritmo de a poco, saliendo a hacer unos kilómetros de a poco. Ya vamos a tener una reunión con la dirigencia en pleno para armar el protocolo y presentarlo a las autoridades. Sabemos que los chicos están ansiosos, pero vamos a ser prudentes y esperar la autorización del Gobierno”, indicó.l