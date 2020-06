Aerolíneas latinoamericanas prevén una pérdida de más de U$S4.000 M.

10/06/2020 - 01:46 Economía

Las aerolíneas latinoamericanas estiman una pérdida de más de U$S 4.000 M. este año, mientras que las pérdidas estimadas a nivel global superan los U$S 84.300 M., según las últimas estimaciones realizadas por la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (Iata).

El informe señala que América Latina entró en la crisis con retraso, y que los gobiernos de la región han implementado algunas de las medidas “más draconianas en términos de cierres de fronteras que podrían retrasar la recuperación”. Prevén que la disminución de pasajeros transportados en la región será este año del 57,4%, mientras que la capacidad ofrecida por las compañías caerá en 43,3%. A nivel global, el porcentual de la pérdida será del 20,1% y los ingresos caerán 50% a U$S 419.000 M., contra los U$S 838.000 M. registrado en 2019. En 2021 se espera que las pérdidas se reduzcan a U$S 15.800 M. l