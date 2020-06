Jean Carlos: “En Dios está la fuente de la paz, el amor y la esperanza”

10/06/2020 - 20:55 Pura Vida

¿Cómo concebiste al disco “Más allá del tiempo” y cuál es el mensaje que transmites?

Este disco tiene distinto contenido. Lo que hemos cuidado al componer las canciones es el mensaje. Muchas veces tratamos de hacer canciones para gustarle a todo tipo de público. En este caso sí, pero acentuando, más en estos tiempos que vivimos, el mensaje del amor, de no agresión, en contra de la violencia, a favor de la paz, la esperanza y pidiendo a la gente que se acerque a Dios porque en Dios está la fuente de la paz, amor y esperanza.

¿La canción “Todo pasará” es la quintaesencia de ese propósito?

Refleja todo esto, habla acerca de este tiempo, de que todo va a pasar, de que nada va a quedar ahí. Con la ayuda de Dios todo pasará.

Muchos opinan que solo Dios puede detener la pandemia, ¿vos qué mirada tienes sobre ello?

Solo Dios puede solucionar esto. Así como Dios ha permitido que el hombre haga, también va a permitir que tarde o temprano salgamos de todo esto, a la luz. Dios nos va a marcar el camino correcto para salir de esto. Creo que hoy no podemos decir que será el hombre quien solucionará esto porque esto es una decisión de Dios. Cuando Dios decida que tenemos que salir de todo esto el hombre va a decir ‘bueno, ya no hay ningún tipo de problema ni de consecuencia, ya se puede salir, cuidarse’. La cosa va cambiar, pero así como Dios permitió que se cree este virus para que el mundo esté en su casa, así va a permitir que todos podamos salir de la casa y de la mejor manera.

¿Cuál es la enseñanza que nos deja esta epidemia?

Hemos aprendido muchas cosas dentro de la casa. Tenemos que valorar más a la familia, buscar más la templanza y, sobre todas las cosas, buscarlo dentro de nuestras casas a Dios como nunca en la vida, porque esto no le ha tocado al más rico o al más pobre sino a todos. No tiene un nombre, no tiene una edad. La verdad, tenemos que reflexionar desde el amor. Dios está tratando que aprendamos a valorar las pequeñas cosas que a veces creemos que son pequeñitas, pero esas cosas pequeñitas son las más grande. Hay que cuidar la familia, nuestra misma vida y cuidar la vida del otro, no ser tan egoísta.

Desde “Como yo la quiero tanto” hasta “Más allá del tiempo”, son álbumes a través de los que has venido pregonando este mensaje de amor y esta necesidad de buscar a Dios como la fuente de toda razón y justicia.

Dios es la fuente de toda razón y justicia. Venimos con muchos problemas desde hace muchos años poniendo nuestros ojos en el hombre, cuando en realidad tenemos que poner nuestros ojos en Dios. Yo le digo a mucha gente que no tenemos que maldecir inclusive ni a los que nos gobiernan. Tenemos que bendecir a los que nos gobiernan porque ellos están encima de nosotros. Lo dice la Palabra: nosotros tenemos que sujetarnos a las leyes a lo que dicta la autoridad porque después, de lo demás, se encargará Dios. Si nosotros aprendemos a bendecir a los que están arriba vamos a ser bendecidos. Nuestra boca tiene el poder de la vida o de la muerte, el poder de la bendición o de la maldición. Entonces, ¿no es mejor bendecir antes que maldecir, aun no estando nosotros de acuerdo? Antes que maldecir tenemos que pedirle a Dios por ellos, para ser bendecidos.

¿Hubo alguna razón especial en tu vida que hizo que te acercaras a Dios y te convirtieras, prácticamente, en un pastor para llevar su Palabra por el mundo?

La verdad, la Palabra dice que hay que dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Muchas veces no entendemos lo que es dar por gracia lo que por gracia recibimos. Lo que Dios nos demandó es que nosotros tenemos que ir por el mundo y predicar. Nuestra responsabilidad es predicar para que las almas se salven, hablar de Dios. Todavía no he llegado a ser pastor. Estudié Teología cuatro años y medio para aprender un poco más de la Palabra. Donde voy le hablo a la gente de ese Jesús que es el salvador, de ese Jesús que no condena y de ese Jesús que lo único que quiere es que nosotros cambiemos.

En contra del aborto: “Nosotros no somos quién para quitarle la vida a otro. Todo lo contrario, somos dadores de vida y no asesinos”

El ex integrante de Tru-la-lá e impulsor de la fusión del cuarteto con el merengue, como lo ha dado en llamar, “merengueto”, es una persona que está comprometida en el movimiento pro vida.

¿Cuál es tu postura en relación al aborto?

Yo creo en lo que está escrito desde hace tiempo, desde hace dieciséis siglos, que es el primer libro escrito en el mundo y que se llama Biblia. Mi opinión no vale. Yo creo que hay que estar hablando de esto al pie de la Palabra. Muchos, por ahí, lo que pone la Biblia en la vidriera, lo tratan de retrógrada, de moralista, pero yo siempre hago esta connotación: es lindo analizar. Cuando uno quiere aprender a manejar y le entregan un auto, lo primero que le dan es el manual de instrucción. Ese manual de instrucción es para que tú te cuides. La Biblia es nuestro manual de instrucción de vida. Hay algo que Dios nos ha marcado para que aprendamos a vivir de la mejor manera y eso está escrito. Ese manual de instrucción se llama vida. Si nos salimos de eso, si no obedecemos lo que dice ahí, al final de la jornada, terminamos mal porque somos unos desobedientes bárbaros. Y dice la Palabra que en la obediencia hay bendición. Lo dice claro. David decía: ‘Mi embrión vieron tus ojos’. David, que es el ejemplo del pueblo de Israel, dice ‘mi embrión vieron tus ojos’. No solamente eso. Cuando Juan El Bautista estaba en la panza de su madre y vio a María embarazada también, que de hecho eran primas las dos, lo primero que hizo Juan, desde la panza, comenzó a saltar fuertemente. Fue el primero en reconocer a Jesús. Y era un embrión. Todavía no había nacido. Entonces, no se entiende cómo podemos estar hablando de estos temas cuando en realidad a la vida la tenemos que cuidar porque así como nosotros tuvimos la oportunidad de que alguien nos trajera a nosotros al mundo ¡por qué nosotros destruir al otro! ¡por qué destruir lo que en realidad no nos pertenece a nosotros! Yo creo que así como nosotros tuvimos la oportunidad, tenemos que dar la oportunidad a los otros. Nosotros no somos quién para quitarle la vida a otro. Todo lo contrario, somos dadores de vida y no asesinos.

Quiere ayudar a la gente del Chaco

Hay un sueño que lo desvela a Jean Carlos: viajar al Chaco para brindar asistencia a los que menos tienen. Pero, para poder hacerlo realidad deberá esperar que pase la pandemia del coronavirus.

En su entrevista exclusiva con EL LIBERAL, resaltó: “Uno de los primeros proyectos que tengo, si Dios lo permite, es ir al Chaco. Hay varias cosas que hacer allí. El Chaco no solamente carece de alimentos y ropas sino también de agua. Entonces, con una fundación, estamos tratando de poder resolver algunas cosas en el Chaco. Hay dos empresas que quieren sumarse a esta fundación. Esto será lo principal que voy a hacer una vez que pase lo de la epidemia del Covid 19”.