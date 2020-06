El santiagueño Fernando Valenzuela, a un paso de pegar el salto a Europa

10/06/2020 - 22:28 Deportivo

El nombre de Fernando Valenzuela sonó fuerte hace un par de semanas por un supuesto interés de River Plate. Pero el santiagueño, que tuvo una gran temporada en la Primera Nacional con Barracas Central, se mantuvo tranquilo. Y ahora, está a un paso de dar el gran salto a Europa.

En una entrevista exclusiva con EL LIBERAL , el volante ofensivo contó que seguirá su carrera en la Primera División de Portugal, pero evitó revelar el nombre del equipo porque la operación no está cerrada.

“Mi representante lo está manejando. Tenemos que esperar para ver cómo sigue todo esto de la cuarentena, cuándo se puede viajar. Vamos día a día, tranquilos y esperando que se cierre lo antes posible”, comentó.

Valenzuela pudo irse en condición de libre, pero anticipó que renovará por dos años más con Barracas. “Es un gesto de agradecimiento. Estoy muy agradecido al club, a su presidente, con quien tengo una amistad. Estoy muy agradecido porque me recibieron de la mejor manera desde que llegué y siempre estuvieron a disposición mía. Barracas es lo más importante que me pasó en la corta carrera que tengo, por eso el agradecimiento hacia ellos”, contó el santiagueño.

Al referirse a aquel interés de River, dijo: “Se habló mucho, pero a mí nadie me dijo nunca nada, quedó todo en lo que decían los periodistas”.

“Uno siempre quiere jugar en un equipo grande, sería un sueño. Pero se dio antes la posibilidad de ir a Europa, que es algo muy lindo para mí. Ojalá se termine cerrando todo y sea lo mejor para mi carrera”, anheló.

La pandemia de coronavirus no asusta a Valenzuela a la hora de emigrar al “Viejo Continente”. “Yo trabajé para llegar a Europa. Creo que un jugador siempre tiene que estar preparado para cuando le toque esa oportunidad”, explicó.

Y sobre su adaptación, dijo: “Es otro fútbol, otro país, otro idioma. Creo que me va a llevar un tiempito adaptarme. Pero en el fútbol de hoy no hay tiempos, así que trataré de adaptarme rápido para poder hacer lo que yo sé”.

Fernando vive en San Telmo, lejos de su pago y de Mitre, el club de sus amores. “Pasé lejos de mi familia la cuarentena, pero gracias a Dios la pasé bien, se hizo llevadero y tranquilo. Lo que más extraño es a mi familia. También ir a la cancha de Mitre es algo que extraño mucho, siempre hablando con mi novia le digo que tengo ganas de ir a verlo. Siempre que juega acá voy a verlo. Lo que más se extraña es ir a verlo de local”, confesó.

Al recordar su infancia en Santiago (se fue a Racing con 11 años), declaró: “Me acuerdo todo lo que generaba jugar a la pelota de chico, cuando iba a la escuelita del Galgo Lugones a entrenar o a jugar en UPCN. Esos recuerdos no se borran más porque fueron toda mi infancia y es algo muy lindo que viví allá en Santiago”. Por último, valoró su paso por la selección Sub 23. “Jugar en la selección es algo muy lindo y muy importante porque hace que te vean y puedes disparar para cualquier lado. Gracias a Dios me está tocando ahora y trataré de aprovecharla”, concluyó.