Cecilia Navelino, la goleadora histórica

11/06/2020 - 00:49 Deportivo

“El hockey me dio mucha cosas lindas, me dio amigas, amigos, me dio muchas alegrías con varios títulos, me dio la posibilidad de crecer como persona. Me permitió disfrutar de lo que hacía dentro de una cancha”, fueron las primeras palabra de una formidable goleadora histórica del Santiago Lawn Tennis Club y de la selección de Santiago, Cecilia Navelino, quien hoy después de habar pasado por más de 30 años en el deporte, recordó sus buenos momentos con el deporte de sus amores.

Cecilia accedió gentilmente a la entrevista con EL LIBERAL desde Córdoba, adonde está afincada con su familia, compuesta por el basquetbolista Cristian Amicucci, conocido de la provincia por vestir las camisetas de Quimsa y Olímpico (hoy en Instituto de Córdoba), y con sus amores Lorenzo y Matilde.

La atacante del Lawn Tennis se inició en el hockey en 1985, a los 9 años, y al poco tiempo demostró sus condiciones para el juego que rápidamente la llevaron a la titularidad y a su paso por los diferentes seleccionados de la provincia. “Fueron años muy lindos que pasé en el club y creo que lo dejé de manera oficial en el 2015 (obviamente durante los embarazos no jugué) cuando nos fuimos a vivir a Buenos Aires con mi esposo. Y bueno, ahora estoy en Córdoba y soy abogada, mi nueva actividad laboral”, contó.

Cecilia recordó los logros más importantes en su carrera deportiva. “Haber salido campeona en todas las categorías que jugué, haber sido la goleadora en varios torneos y que me hayan elegido como la mejor jugadora de Santiago. También tuve un paso en el jockey de Bahía Blanca, en donde tengo muchas amigas y salimos campeonas”, dijo.

Coronavirus

La gran goleadora santiagueña tuvo una reflexión acerca del momento que vive el deporte con la pandemia del coronavirus. “El deporte no está exento de lo que pasa. Todos debemos tener paciencia y conciencia con todo esto. Seguir haciendo lo que necesitamos, para que cuando nos toque volver nos cueste lo menos posible”, alentó la ex jugadora del Lawn Tennis a la distancia, sabiendo la ansiedad por la que atraviesan hoy los deportistas.

Cecilia Navelino habló del hockey actual, del cual dijo que cambió mucho y para bien. “Cambió muchísimo. A nivel local con las canchas de sintético las chicas crecieron un montón y ya no hay diferencia con las jugadoras de otras provincias que tienen sintético hace muchos años”, advirtió.

Enseguida Cecilia contó que no le quedó pendiente nada en el deporte porque en realidad siempre jugó y disfrutó del momento. “Siempre vivía el momento de una manera especial y de la manera que se iba dando. Integré los seleccionados provinciales también, así que creo que hice todo lo que podía hacer en esos tiempos” , recordó.

También la goleadora santiagueña indicó que cuando jugaba había poco apoyo en su momento. “En el hockey te tenías que costear todo vos sola. Por ahí en los viajes del seleccionado de Santiago aparecía alguna ayuda”, aseguró.

Finalmente la gran atacante capitalina comentó que si tendría que volver el tiempo atrás no tiene nada que reprocharse en cuanto a lo deportivo. “En realidad, si pudiera volver el tiempo solamente lo haría para volver a estar con mi mamá y mi papá, que hoy ya no están conmigo”, contó con un dejo de emoción esta gran jugadora que dio el hockey de la provincia, la cual dejó su impronta en el deporte y en su club.