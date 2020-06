Doctora Florencia Coronel: “Cada ciudadano tiene que cumplir con su responsabilidad de cuidarse y cuidar al prójimo”

11/06/2020 - 01:45 Santiago

Miles de santiagueños salieron ayer a la calle, después de 83 días de aislamiento obligatorio por la amenaza del coronavirus a nivel mundial. Si bien los expertos sostienen que felizmente en la provincia no hay circulación comunitaria del virus, remarcan la importancia de una acentuación aún mayor de las medidas de prevención, debido a la alta exposición al contacto entre personas, a partir de ahora.

Sobre el tema, la Dra. Florencia Coronel, responsable de la Dirección de Epidemiología y del Programa Inmunizaciones del Ministerio de Salud de la Provincia brindó un panorama de la situación actual de Santiago del Estero en relación al Covid-19, y cuáles son y cómo se deben seguir las medidas preventivas en la fase de contención en la provincia.

“Santiago del Estero todavía está en una fase de contención, porque no hay circulación viral comunitaria. Esto significa que no tenemos virus circulando en la comunidad y que además los 21 casos reportados en la provincia salvo 2 que han sido contactos de un caso confirmado en otra provincia en Córdoba, los 19 casos restantes son de personas que regresan de viaje. En un principio fueron casos de personas que venían de viaje de otros países del exterior, y luego han sido de otras personas que vinieron de otras provincias - con circulación viral- por situación laboral”, explicó en primer término la profesional.

Medidas acentuadas

Consultada sobre las medidas preventivas que hay que seguir teniendo en cuenta, a pesar de no haber circulación viral comunitaria en Santiago, Coronel indicó: “Una cosa muy importante es que no tenemos circulación viral comunitaria, pero a pesar de eso no debemos olvidarnos de todas las medidas preventivas fundamentales, no solo por el Covid-19, sino por todos los virus respiratorios. Está comprobado, que con el comienzo del frío -el invierno - van a empezar a aparecer la gripe, la bronquiolitis y todas las demás patologías respiratorias, sobre todo en los niños. Por lo tanto, el lavado de manos frecuentemente con agua y jabón; si no tenemos agua y jabón, alcohol o alcohol en gel; pero es necesario el lavado frecuente antes de comer, después de comer, después de tocar a un enfermo, de ir al baño etc., el uso del barbijo o tapaboca si salimos a la calle, en lugares públicos. Hay que utilizarlo bien, hay que cambiarlo y lavarlo si es de tela. Además ventilar los ambientes y por supuesto no fumar. Si estamos dando de mamar, sostener la lactancia materna es parte de una medida preventiva”.

Mantener distancia

Además explicó la importancia de cuidar el contacto con otras personas, mantener la distancia de un metro y medio al menos con las demás personas, quedándose en casa y hacer el aislamiento domiciliario y el distanciamiento físico con otras personas.

“Lo dicen todos y lo seguimos diciendo, ‘quedar en casa’, es la mejor vacuna contra el Covid 19, para evitar los contagios. Entonces respetemos eso, respetemos el aislamiento domiciliario, la cuarentena social es quedarnos en nuestra casa”, sentenció.

Finalmente, expresó: “Nuestra situación es distinta a las de otras provincias. Entonces, esto de tener el dato a mano, de saber de dónde vienen los viajeros, de donde circula el virus, cómo ha sido el contagio, el contacto de las personas, es muy importante para poder ir trabajando con anticipación. El país ha ido liberando las etapas del aislamiento y la cuarentena, la provincia fue adhiriendo, dando pie a que cada una de las actividades se puedan retomar en el tiempo desde la mirada epidemiológica, desde la mirada social y desde la mirada política, pero sobre todo desde las políticas sanitarias”.

Cómo fueron definiendo los cambios de fase

“Si bien nos regimos por lo que dice el Ministerio de Salud de la Nación, cada provincia es autónoma y diferente, y tiene que ir tomando las medidas adecuadas a la epidemiología local”, indicó la Dra. Coronel.

Y ahondó: “Cada localidad está trabajando para que todos tengamos el dato, para que sigamos cumpliendo las medidas de prevención y para que tengamos información para la acción. Eso es epidemiología, tener la información día a día, saber cuántos ciudadanos entran, de dónde regresan, en qué localidades están, quiénes tienen síntomas. Todos esos datos los vamos procesando en el Servicio de Epidemiología para poder tener la información para quienes tienen que tomar las decisiones y dar las mejores pautas para seguir en pandemia cuidando uno por uno a todos los ciudadanos de Santiago del Estero”.

“Santiago entró en una nueva fase porque no hay circulación comunitaria, pero hay que trabajar para seguir así”

Por la apertura de todos los comercios y de la liberación de muchas actividades, “no significa que nos tenemos que dejar de cuidar. Si no necesitamos salir, tenemos que quedarnos en la casa, debemos respetar y quedarnos en casa para cuidarnos nosotros y al resto de las personas”, sostuvo la Dra. Florencia Coronel.

Vale recordar que Santiago entró en una nueva fase, porque no hay circulación comunitaria, pero hay que trabajar para que no se revierta la situación.

“Lo que se pretende a nivel país es minimizar los riesgos para que no tengamos personas fallecidas. Y que las personas de alto riesgo, que sabemos que son los adultos mayores de 60 años o las personas con patologías crónicas, que no se compliquen con esta enfermedad, no tengan que ir a terapia intensiva y sobre todo que no tengamos fallecidos. El fuerte trabajo desde el equipo de salud, es cuidar y proteger a ese grupo, el grupo más vulnerable”, ahondó.

Asimismo, expresó: “Cada ciudadano tiene que seguir cumpliendo con su responsabilidad individual de cuidarse y cuidar a los demás con todas las medidas preventivas. No debemos pensar que porque no se reporten casos diarios en la provincia vamos a estar relajados o vamos a estar sin protección. Tenemos que seguir cuidándonos, porque recién empieza el invierno y quizás este sea más prolongado y hasta que no esté una vacuna efectiva vamos a tener que seguir con esta nueva situación de pandemia”.