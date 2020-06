Cobró el IFE y se lo donó al vecino que no calificó

11/06/2020 - 11:48 País

Dicen que si hay algo que puede destacarse de muchos argentinos, es su solidaridad. Esa capacidad de ponerse en la piel del otro y de ayudar de alguna u otra forma. En esta oportunidad, un joven estudiante de abogacía que recibió el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), decidió darle una parte del dinero a un hombre que no había podido acceder al beneficio.

Se trata de Joaquín, un chico de 18 años que tras recibir el IFE, no dudó en que el dinero le serviría a un vecino "muy humilde" que no había podido recibir el beneficio. "No debería porque no puedo ser imparcial, mucho menos objetivo. No debería, porque me afecta y me incluye. No debería porque es mi hijo, pero aun así lo voy a publicar", escribió Manolo Manzano, el papá del joven en su cuenta de Facebook.

Los Manzano viven en San Ramón, una ciudad del Interior de Salta. Manolo contó que su hijo decidió entregarle el dinero a un hombre de 60 años, que "trabaja día a día" y que no había sido alcanzado por el beneficio. "Recuerdo perfectamente la charla de sobremesa donde dije que me sentía un poco avergonzado, ya que mi hijo tiene de todo y más, vive cómodamente con nosotros y jamás tuvo que trabajar para ganar su alimento diario", dijo.

El hombre agregó que el destinatario de la donación es un trabajador independiente que se encontraba sin ingresos por la cuarentena y que no pudo acceder al IFE. Tras una charla con su hijo, acordaron donar 8 mil pesos del beneficio. "Le dije: Andá en el auto a entregárselo vos mismo. Cómo no lo voy a publicar, si cada vez que me acuerdo, me dan ganas de llorar", relató Manolo.