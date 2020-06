VIDEO | En segundos, dos hombres robaron más de un millón de pesos desde la Dirección de Rentas

11/06/2020 - 13:08 País

El robo de más de un millón de pesos desde la Dirección General de Rentas de Corrientes causó sorpresa y tanto la policía como las autoridades de la provincia se encuentran abocadas al esclarecimiento del hecho que quedó registrado en las cámaras de seguridad.

Fue el propio ministro de Seguridad de la provincia, Juan José López Desimoni quien confirmó el robo, ocurrido alrededor de las 3 de la madrugada, y el monto. Agregó que los delincuentes habrían ingresado por la ventana. Las imágenes se viralizaron en las redes ayer por la tarde.

"Llama la atención el robo y la modalidad, no voy a adelantar nada, vamos a dejar a la Policía y la Justicia que investigue", dijo por su parte el gobernador de la provincia, quien agregó que el monto robado correspondía a la recaudación del día y que estaba en el lugar porque "No se puede depositar en el banco, no existen medios electrónicos", concluyó.